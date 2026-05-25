O femeie din China a primit o donație de 5.000 $ de la un american, ca să planteze un copac în deșert. Acum l-a invitat să vadă pădurea

2 minute de citit Publicat la 11:13 25 Mai 2026 Modificat la 11:13 25 Mai 2026

Yin Yuzhen și soțul ei au plantat timp de zeci de ani copaci în deșert FOTO: Soth China Morning Post

O femeie din China care a plantat copaci timp de decenii în deșerturile din Mongolia Interioară l-a contactat acum pe un american care i-a donat acum 26 de ani 5.000 de dolari ca să-l invite să vadă pădurea care a prins viață datorită finanțării sale.

Yin Yuzhen, în vârstă de 60 de ani, a fost desemnată „Model Național al Muncii” de către Consiliul de Stat al Chinei în anul 2000 pentru eforturile sale de ani de zile pentru combaterea deșertificării, potrivit South China Morning Post.

Provenind dintr-o familie săracă din provincia Shaanxi, situată în nord-vestul Chinei, Yin s-a căsătorit în anii 1980 cu un bărbat care locuia în Deșertul Maowusu din Mongolia Interioară.

Acest deșert, cunoscut și sub numele de Deșertul Ordos, este una dintre cele patru mari regiuni nisipoase ale țării.

De atunci, Yin și soțul ei s-au implicat în plantarea de copaci acolo, depășind dificultățile provocate de secetă și vânturile puternice.

După ce perseverența lui Yin a fost prezentată de televiziunea de stat CCTV în 1999, Ronald Sakolsky, care la acea vreme preda limba engleză la Școala de Limbi Străine Nr. 2 din Luoyang, în provincia Henan din centrul Chinei, a fost profund impresionat de povestea ei și i-a donat 5.000 de dolari.

„Nu mai văzusem niciodată o sumă atât de mare de bani. M-a surprins enorm”, a declarat Yin pentru portalul de știri The Paper.

„Am folosit banii pentru a cumpăra mai mulți puieți și am plantat și mai mulți copaci. Când domnul Sakolsky a venit să mă viziteze, m-a văzut plantând copaci în deșert. Văzând terenul acoperit de nisip galben, a clătinat din cap spunând: «imposibil, imposibil»”, și-a amintit ea.

Potrivit lui Yin, acei puieți s-au transformat între timp în peste 50.000 de copaci maturi.

La începutul lunii mai, Yin a cerut școlii din Henan să îl găsească pe Sakolsky. Pe 17 mai, Bai Fan, director adjunct al școlii, l-a sunat pe Sakolsky și i-a spus că puieții au crescut și au devenit copaci mari.

„Yin Yuzhen și familia ei te invită pe tine și pe mine să vedem pădurea. Le este foarte dor de tine. Așteaptă cu nerăbdare să te revadă în deșertul din Mongolia Interioară”, a spus Bai la telefon.

Sakolsky a răspuns: „Ar fi extraordinar. Abia aștept”.

Detaliile actuale despre viața personală a lui Sakolsky nu au fost făcute publice în articol.

„Domnule Sakolsky, dorim să vă invităm să reveniți în China pentru a vedea cum cei 5.000 de dolari pe care i-ați donat cu mulți ani în urmă s-au transformat într-o mare pădure”, a spus Yin.

Nu se știe când și dacă Sakolsky va ajunge în China, însă toată povestea s-a viralizat în China.

„Este cu adevărat emoționant. Sunt impresionat de bunătatea, încrederea și perseverența ambelor părți”, a scris un utilizator de internet.

O altă persoană a comentat: „Este un exemplu minunat de prietenie între popoarele Chinei și Americii. Aștept să văd continuarea poveștii lor”.

Până la sfârșitul anului 2024, 53% din terenurile deșertificate gestionabile ale Chinei au fost tratate eficient, ceea ce a dus la o reducere netă de aproximativ 4,3 milioane de hectare a suprafețelor afectate de deșertificare, potrivit Administrației Naționale pentru Silvicultură și Pajiști.

China este prima țară din lume care a reușit atât să oprească extinderea degradării terenurilor, cât și să reducă suprafața terenurilor deșertificate, a precizat instituția.