Bucureștiul a depășit multe capitale europene în topul orașelor ieftine pentru turiști: "E locul ideal de rezervat”

3 minute de citit Publicat la 08:59 25 Mai 2026 Modificat la 08:59 25 Mai 2026

Conform barometrului, Europa de Est domină din nou clasamentul celor mai bune prețuri. FOTO: Profimedia Images

Un nou studiu plasează Bucureștiul pe locul al doilea într-un top al celor mai ieftine orașe din Europa pentru turiști, luând în calcul raportul calitate-preț, potrivit Euronews.

Având în vedere creșterea prețurilor biletelor de avion, escapadele urbane pe distanțe scurte vor fi probabil una dintre cele mai mari tendințe de călătorie din Europa în această vară, deoarece turiștii schimbă escapadele costisitoare pe distanțe lungi cu escapade mai ieftine și mai ușor de organizat.

Cel mai recent Barometru al Costurilor Orașelor realizat de Post Office Travel Money din Marea Britanie dezvăluie care orașe europene oferă cel mai bun și cel mai slab raport calitate-preț pentru călători odată ce ajung la destinație.

În cea mai amplă comparație de până acum, raportul anual a analizat costul a 12 articole turistice de zi cu zi pentru două persoane în 50 de orașe. Oferind călătorilor o imagine de ansamblu asupra costului real al unei escapade urbane, articolele includ consumabile precum o ceașcă de cafea, o sticlă de bere, o doză de Coca-Cola sau Pepsi, un pahar de vin și o cină cu trei feluri pentru două persoane cu vinul casei.

Au fost incluse costurile de transport, cum ar fi transferul dus-întors de la aeroport cu autobuzul sau trenul și un card de călătorie valabil 48 de ore. De asemenea, a inclus prețul unui tur turistic cu autobuzul orașului, o atracție turistică de top, un muzeu de top și o galerie de artă de top. În cele din urmă, raportul a adăugat costul a două nopți de cazare într-un hotel de trei stele pentru două persoane.

Locul unui oraș în clasament „contează mai puțin decât cum se simt prețurile odată ce ești acolo și cât intenționezi să cheltuiești pe anumite lucruri”, se arată în raport. Cazarea face de obicei cea mai mare diferență și „chiar și mici modificări” ale prețurilor hotelurilor pot „modifica costul total” al unei scurte vacanțe.

„În orașele mai ieftine, ai mai multă libertate de a decide pe parcurs. În cele mai scumpe, puțină planificare ajută la menținerea costurilor sub control.”

Care sunt cele mai ieftine city break-uri din Europa pentru 2026

Unele orașe europene sunt „evident mai ieftine odată ce ajungi”, se arată în raport. „Mâncarea în oraș costă mai puțin, transportul public este accesibil, iar anumite atracții pot costa mai puțin decât te aștepți. Asta poate însemna să faci mai multe, să stai mai mult și să vizitezi ceea ce orașul are de oferit fără a verifica constant prețurile și limitările.”

Conform barometrului, Europa de Est domină din nou clasamentul celor mai bune prețuri, cu opt din primele 10 locuri pentru unele dintre cele mai ieftine city break-uri europene.

Pentru prima dată, Sarajevo este numit cel mai bun city break din Europa pentru anul 2026, costând 287 de euro pentru cele 12 elemente ale barometrului. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în primele cinci locuri de București, Tirana, Belgrad și Trenčín.

Cu costul său general scăzut, determinat de cazare accesibilă, transport public ieftin și atracții cu un raport calitate-preț bun, Sarajevo este „perfect” pentru călătorii care caută „o cultură puternică, istorie și mâncare fără prețuri mari”, se arată în raport.

Pentru o varietate de lucruri de făcut și mâncare și băutură la prețuri bune, Bucureștiul este „locul ideal de rezervat”. Cu costuri care rămân scăzute pentru cazare, mese și transport, acest lucru îl menține „ferm printre cele mai ieftine city break-uri din acest an”.

În „nou-populara” Albanie, Tirana are „tot ce ai nevoie” pentru o escapadă relaxantă la oraș, se arată în raport, în timp ce Belgradul din Serbia „bifează toate cerințele” pentru viața de noapte, mâncare și plimbări pe malul râului „fără prețurile orașelor mari”.

Completând topul primelor cinci, Trenčín din Slovacia oferă o „alternativă mai liniștită” la capitalele mai mari și este perfect pentru vizitatorii care „doresc un ritm mai lent, cu multă plimbare pe jos, centre istorice și prețuri foarte mici în fiecare zi”.

Top 10 cele mai ieftine city break-uri europene

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: 287 EUR

București, România: 299 EUR

Tirana, Albania: 304,50 EUR

Belgrad, Serbia: 307 EUR

Trenčín, Slovacia: 315 EUR

Riga, Letonia: 322 EUR

Lille, Franța: 334 EUR

Vilnius, Lituania: 334 EUR

Strasbourg, Franța: 369 EUR

Podgorica, Muntenegru: 384,50 EUR

Care sunt cele mai scumpe city break-uri din Europa pentru 2026

La celălalt capăt al scalei de prețuri, Oslo este cel mai scump city break european pentru 2026, costând 850 euro pentru cele 12 articole ale barometrului.

Capitala Norvegiei este urmată în top cinci cele mai scumpe destinații de Copenhaga, Edinburgh, Geneva și Barcelona.

„Prețurile mai mari la cazare și restaurantele mai scumpe tind să împingă prețurile în general în sus”, se arată în raportul Post Office Travel Money.

Top 10 cele mai scumpe city break-uri europene

Oslo, Norvegia: 850 EUR

Copenhaga, Danemarca: 777 EUR

Edinburgh, Scoția: 773,50 EUR

Geneva, Elveția: 746 EUR

Barcelona, Spania: 742 EUR

Dublin, Irlanda: 707 EUR

Amsterdam, Olanda: 705 EUR

Cork, Irlanda: 697 EUR

Veneția, Italia: 672 EUR

Madrid, Spania: 672 EUR