După ani de abuzuri, Gisèle Pelicot anunță că este într-o relație și iubește din nou: „Nu credeam că voi mai avea încredere în bărbați”

3 minute de citit Publicat la 17:59 24 Mai 2026 Modificat la 17:59 24 Mai 2026

Gisele Pelicot FOTO: Getty Images

Gisèle Pelicot a descris momentul în care s-a îndrăgostit și a reușit să aibă din nou încredere într-un bărbat, după calvarul violurilor orchestrate de fostul ei soț în Franța, scrie The Guardian.

Pelicot, în vârstă de 73 de ani, a renunțat la dreptul la anonimat în timpul procesului lui Dominique Pelicot, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în 2024. Acesta a fost găsit vinovat pentru că și-a drogat și violat soția, permițând totodată altor bărbați să o agreseze sexual în timp ce era inconștientă, pe parcursul a aproape un deceniu.

Vorbind sâmbătă la Festivalul Hay din Țara Galilor, ea a declarat că nu a crezut vreodată că va mai putea avea încredere într-un bărbat înainte de a-l cunoaște pe partenerul ei actual, Jean-Loup Agopian.

Activista a declarat: „Este ceva ce nu credeam că se poate întâmpla, mai ales la vârsta mea. În primul rând, nici nu îmi doream neapărat să mă îndrăgostesc, dar viața a decis altfel. Ne-am întâlnit, traiectoriile noastre s-au intersectat la un moment dat și am cunoscut acest tânăr de 73 de ani… Vedeți, te poți îndrăgosti la orice vârstă, mi s-a întâmplat mie, vi se poate întâmpla și vouă, sunt convinsă de asta. Nu credeam că voi fi capabilă să mai am încredere într-un bărbat, dar asta mi s-a întâmplat, așa că vedeți, totul este posibil în viață, nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța”.

Pelicot a fost prezentă la festival pentru a-și prezenta memoriile, A Hymn to Life (Un imn pentru viață), fiind intervievată pe scenă de Lady Kennedy.

Ea a mai spus că „societatea trebuie să se trezească” în fața violenței împotriva femeilor, subliniind că este o „oroare îngrozitoare care nu cunoaște granițe”.

„Am crezut că povestea mea îmi aparține doar mie, dar mi-am dat seama că, de fapt, a fost doar copacul care ascundea pădurea”, a continuat ea.

Cu toate acestea, se simte „senină” cu privire la viitorul femeilor, pentru că „cred că putem trăi cu toții împreună în armonie, bărbați și femei, iar asta ține de educarea copiilor noștri de la vârste foarte mici”.

„Poate că sunt o persoană foarte optimistă din fire, dar sper ca omenirea să se îndrepte spre pace și iubire.”

Luna trecută, autoritățile franceze au lansat o investigație privind reapariția unui site web pe care Dominique Pelicot îl folosea pentru a recruta zeci de străini, pe care îi plătea să-și violeze soția în propria lor casă, între 2011 și 2020. Autoritățile au declarat că platforma în limba franceză, numită Coco, a fost legată de mai multe infracțiuni, inclusiv abuz sexual asupra minorilor, viol și crimă. Site-ul, care era înregistrat în străinătate, a fost închis în iunie 2024.

Pelicot a numit faptul că poate vorbi pe scenă un „miracol absolut”, deoarece „felul în care m-a sedat [Dominique], m-a sedat atât de puternic, încât mă întreb cum au rezistat inima și corpul meu atât de mult timp”.

În perioada în care era drogată fără să știe, cei din jur se întrebau dacă este beată sau bolnavă. „Copiii și prietenii mei erau foarte îngrijorați pentru mine, pentru că, de multe ori, când vorbeam cu ei la telefon, repetam aceleași lucruri, dar eu nu-mi amintesc absolut deloc acele momente”.

Pelicot a povestit că i-au luat ani de zile până să decidă să renunțe la dreptul la anonimat. Când decizia a fost anunțată în sala de judecată, în fața celor 51 de bărbați declarați vinovați de viol și a avocaților acestora, și-a dat seama că vor „să mă facă să plătesc foarte scump pentru asta, și exact așa s-a întâmplat, au încercat cu adevărat să mă umilească”.

Fiica lui Pelicot, Caroline Darian, întreprinde, de asemenea, acțiuni legale împotriva lui Dominique Pelicot. Printre imaginile găsite asupra lui se aflau două fotografii cu fiica sa, în care aceasta apare inconștientă pe un pat, purtând lenjerie intimă care nu era a ei. Pelicot a declarat că ea crede că a existat „o atitudine incestuoasă față de fiica lui, care a fost intolerabilă”.

Ea a mai spus că Darian „nu a găsit dreptatea” în timpul procesului tatălui ei și că speră ca fiica sa să câștige propriul caz, pentru a reuși să se vindece.