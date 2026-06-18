Dominic Fritz pierde definitiv procesul cu ANI pentru conflict de interese. Are interzis trei ani la funcții publice

Dominic Fritz pierde procesul cu ANI. Foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu

Primarul din Timișoara și președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI care l-a acuzat de conflict de interese și va avea o interdicție de trei ani pentru a ocupa funcții publice. ICCJ a menținut decizia din prima instanță în procesul lui Frtiz cu ANI, prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se afla în faza de recurs, depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie 2026, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate.

"Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă hotărârea Curții de Apel Timișoara prin care s-a reținut starea de conflict de interese a primarului Municipiului Timișoara, domnul Fritz Dominic Samuel.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursul formulat de către domnul Fritz Dominic Samuel împotriva sentinței civile nr. 63/2026 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara- Secția Contencios administrativ și Fiscal, validând astfel Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese în care acesta s-a aflat. În esență, s-a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului Timișoara.

Decizia ÎCCJ reconfirmă standardul obiectiv al conflictului de interese. Potrivit jurisprudenței constante a instanței supreme, nu este necesar să fie dovedită existența unui prejudiciu concret sau faptul că decizia publică a fost efectiv influențată de corupție. Este suficient să existe un interes personal ori patrimonial susceptibil să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice, iar persoana aflată în funcție să participe la emiterea actului administrativ.

Situația de fapt în care s-a aflat domnul Fritz corespunde elementelor pe care legislația și jurisprudența le identifică drept relevante în materia conflictului de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice. Dispozițiile legale instituie obligația de abținere atunci când alesul local se află într-o situație de conflict de interese. Această obligație există tocmai pentru a proteja încrederea publică în corectitudinea procesului decizional și pentru a împiedica transformarea autorității publice într-un instrument de favorizare a unor interese private. Același standard trebuie aplicat tuturor, indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică", precizează Înalta Curte de Casație și Justiție.

În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Ce se întâmplă cu mandatul de primar

Potrivit legii, persoana găsită în conflict de interese nu mai poate ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării/destituirii din funcție sau de la încetarea de drept a mandatului.

Codul Administrativ prevede sancțiunea pierderii mandatului de primar pentru persoanele aflate în incompatibilitate, fără a fi menționat însă expres conflictul de interese. Există totuși decizii ale instanțelor în care pentru aleșii locali aflați într-o situație definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese mandatul poate înceta de drept, prin ordin al prefectului.

„Pentru aleşii locali (primar, preşedinte al consiliului judeţean, consilier local sau judeţean), în privinţa cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept, conform art. 160, 193 şi 204 din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, norme preluate din Legea nr. 215/2001, situaţie juridică ce este constatată prin ordin al prefectului”, se arată într-o decizie a ICCJ din noiembrie 2020.

Care sunt acuzațiile aduse de inspectorii ANI

Concret, inspectorii de integritate susțin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui arhitect, care era și consilier local USR și care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Potrivit unui articol din presa locală, de la care a pornit investigația ANI, consilierul local care l-a împrumutat pe Dominic Fritz se numește Răzvan-Gabriel Negrișanu, acesta fiind arhitect, director și acționar la firma SC RD Sign SRL din Timișoara.

De cealaltă parte, Dominic Fritz susține că, imediat după ce și-a început primul mandat de primar, a preluat din mers și procedurile administrative demarate de predecesorul său, Nicolae Robu, în vederea emiterii/adoptării anumitor acte administrative considerate oportune pentru comunitatea locală, între care se regăsea și un proiect de PUZ: Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017”, inițiat de o firmă.

Fritz spune că fostul primar aprobase deja proiectul în cauză și lui i s-a recomandat de către funcționarii publici cu competențe în materie să confirme (re-semneze) aprobarea dată de fostul primar (în fapt, o aprobare identică).

După ce ANI l-a declarat în conflict de interese, Dominic Fritz a contestat în instanță raportul inspectorilor de integritate, invocând, în principal, prescripția răspunderii juridice (administrativă, disciplinară, materială ori de altă natură) care, în mod ipotetic, ar putea fi atrasă ca urmare a conflictului de interese ce îi este imputat, iar în subsidiar a solicitat anularea raportului ANI, ca nelegal.