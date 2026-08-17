"O asemenea situație nu poate rămâne fără consecințe instituționale". Înalta Curte cere explicații despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu

Înalta Curte de Casație și Justiție cere explicații imediate și complete privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Sursă foto: Hepta

Înalta Curte de Casație și Justiție cere explicații imediate și complete privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. "O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale", afirmă Înalta Curte.

"Explicațiile oferite până în acest moment cu privire la întrevederea dintre președinta Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru, nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia", arată ÎCCJ într-un comunicat.

"Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură preocupărilor exprimate la nivelul sistemului judiciar” și consideră necesară "clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc această întrevedere", se precizează în comunicat.

"Situația prezintă o gravitate instituțională aparte”, afirmă Înalta Curte. Potrivit comunicatului, într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituțional trebuie nu doar să fie independent și imparțial, ci și să se afle "în afara oricărei aparențe rezonabile de influență sau de apropiere față de una dintre părți".

Instanța supremă amintește că separarea puterilor în stat trebuie respectată în mod concret, mai ales de instituțiile responsabile de menținerea echilibrului constituțional.

ÎCCJ avertizează că încrederea în deciziile Curții Constituționale depinde atât de caracterul obligatoriu al acestora, cât și de convingerea publicului că au fost luate fără influențe din exterior.

În opinia ÎCCJ, modul în care a fost gestionată întâlnirea poate afecta încrederea publică în imparțialitatea viitoarei hotărâri a CCR. Instanța vorbește despre "caracterul echivoc al conduitei președintei Curții Constituționale" și despre impresia de apropiere pe care întâlnirea o poate crea față de una dintre părțile implicate.

Comunicatul atrage atenția și asupra locului în care s-a desfășurat întrevederea.

"O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale", afirmă Înalta Curte.

ÎCCJ susține că responsabilitatea funcției impune asumarea unor consecințe atunci când apar îndoieli privind imparțialitatea persoanei aflate la conducerea unei jurisdicții constituționale. Scopul este ca asupra viitoarelor decizii ale Curții Constituționale "să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate", se mai arată în comunicat.

Și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere clarificări publice referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României, Elena-Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că, în astfel de situaţii, răspunsul instituţional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparenţă şi clarificare publică.

Curtea Constituțională a transmis, duminică, un comunicat de presă după ce în spațiul public au fost cerute clarificări despre întâlnirea pe care președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Șefa CCR nu a negat întâlnirea cu prim-ministrul, însă, potrivit comunicatului, discuțiile cu reprezentanți ai autorității executive au ca „obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției”. CCR a respins speculațiile că ar fi vorbit despre sesizarea de neconstituționalitate depusă de USR și PNL la Legea ANI.