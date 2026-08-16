Șefa CCR nu neagă întâlnirea cu Bolojan. Simina Tănăsescu spune că sunt „întâlniri care țin de buna organizare” a Curții

Precizările Siminei Tănăsescu vin după ce CSM a cerut clarificări publice referitoare la întâlnirea cu premierul interimar. Foto: Agerpres

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins duminică, din nou, acuzațiile PSD și AUR legate de întrevederea pe care a avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Șefa CCR nu a negat întâlnirea cu prim-ministrul, dar a declarat că au discutat cu „exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției”. Ea a respins speculațiile că ar fi vorbit despre sesizarea de neconstituționalitate depusă de USR și PNL la Legea ANI.

Șefa CCR a declarat, într-un comunicat de presă, că nu a discutat cu premierul interimar dosare aflate pe rolul Curții Constituționale.

„(...) Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”, a transmis ea.

De asemenea, ea a adăugat: „Conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”.

CSM cere clarificări publice

Precizările Siminei Tănăsescu vin după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a cerut clarificări publice referitoare la întâlnirea cu premierul interimar.

„Potrivit datelor vehiculate public, întâlnirea ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului, într-o perioadă în care Curtea Constituţională urma să se pronunţe asupra unor cauze cu relevanţă instituţională semnificativă, inclusiv pentru formaţiunea politică reprezentată de domnul Ilie Bolojan. Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în astfel de situaţii, răspunsul instituţional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparenţă şi clarificare publică”, a transmis CSM.

De asemenea, și preşedinţii tribunalelor din România s-au alăturat scrisorii semnată de preşedinţii curţilor de apel din ţară şi cer clarificarea informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul interimar Ilie Bolojan.



„Independenţa şi imparţialitatea justiţiei presupun nu numai absenţa oricărei influenţe exterioare, ci şi înlăturarea oricărei aparenţe care ar putea genera îndoieli legitime. Transparenţa reprezintă, din această perspectivă, o garanţie esenţială a încrederii publice în actul de justiţie”, se arată în scrisoarea semnată de preşedinţii tribunalelor din România.



Magistraţii au spus că lipsa de transparenţă care înconjoară asemenea întâlniri ale preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic „este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicţie constituţională”.



„Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenţei de imparţialitate, element fundamental al justiţiei constituţionale, şi poate produce consecinţe grave asupra percepţiei publice privind corectitudinea şi neutralitatea deciziilor Curţii”, au precizat preşedinţii tribunalelor.



În scrisoarea menţionată se face referire la precedentul din anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidenţial, şi-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curţii Constituţionale.



Deşi Administraţia Prezidenţială a negat existenţa oricăror presiuni, aceasta aprecia atunci că este „inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curţii Constituţionale”.



„Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual. Pentru înlăturarea oricărei speculaţii şi pentru protejarea încrederii publice în jurisdicţia constituţională, considerăm necesară clarificarea informaţiilor apărute public, cu privire la existenţa şi cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfăşurării sale în biroul preşedintelui Senatului, precum şi la scopul şi temele discutate”, se precizează în documentul citat.