Ungaria anunță că a început scufundarea barjelor și spune că apa a crescut cu un cm. Magyar a „inspectat” Dunărea în picioarele goale

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Peter Magyar anunță că a început scufundarea controlată a barjelor din partea ungară a Dunării și că nivelul apei la stația de pompare a crescut deja cu un centimetru, în timp ce în brațul principal al Dunării nivelul continuă să scadă, a declarat, sâmbătă dimineață, Peter Magyar, într-o conferință de presă susținută la Paks, lângă canalul de apă rece al centralei nucleare, conform Maszol.ro.

Potrivit prim-ministrului ungar, fără această intervenție, nivelul Dunării ar scădea atât de mult până duminică noaptea încât una dintre cele două turbine care mai funcționează ar trebui oprită, iar ulterior s-ar ajunge la oprirea completă a centralei. Scufundarea barjelor și construirea unui prag de fund au rolul de a împiedica acest lucru, potrivit relatării MTI.

El a amintit că guvernul a decis, miercuri, începerea lucrărilor de la Paks pentru ridicarea nivelului Dunării, pe baza planurilor primite, a estimărilor privind nivelul apei și a prognozelor meteorologice disponibile. Lucrările au două componente: construirea unui prag de fund, pentru care vor fi folosiți 145.000 de metri cubi de piatră, și amplasarea alăturată a două barje de câte 80 de metri, fixarea, rotirea și scufundarea lor controlată.

Peter Magyar a declarat că nivelul apei în zonă se situa la aproximativ minus 120-122 de centimetri. Potrivit prognozelor, în noaptea de duminică spre luni, nivelul Dunării în brațul principal ar putea coborî la minus 132 de centimetri, prag la care una dintre cele două turbine încă funcționale ar trebui oprită.

Estimările autorităților pentru gospodărirea apelor indică faptul că, peste cinci-șase zile, nivelul ar putea scădea până la minus 140 de centimetri, ceea ce ar impune oprirea completă a centralei nucleare, a spus el.

„Trebuie să împiedicăm acest lucru cu orice preț și îl vom împiedica”, a declarat Magyar. El a amintit că, în urmă cu câteva săptămâni, doar câțiva milimetri au făcut diferența între menținerea în funcțiune și oprirea centralei nucleare Paks.

Cele opt turbine ale centralei au împreună o capacitate de 2.000 de megawați, însă în prezent funcționează doar două, cu o putere totală de aproximativ 500 de megawați, a precizat el.

O oprire prelungită a centralei Paks ar reprezenta „o lovitură uriașă” pentru economia Ungariei, pentru companii, populație și bugetul de stat, a adăugat premierul.

Specialiștii au analizat mai multe soluții. Printre variante s-au numărat blocarea canalului de apă rece al centralei nucleare cu pereți laterali sau pietre, precum și ridicarea nivelului apei cu ajutorul stațiilor de pompare, a explicat Peter Magyar.

Oficiul Național pentru Energie Atomică din Ungaria și celelalte autorități au considerat, însă, că aceste soluții nu sunt adecvate din perspectiva siguranței nucleare, a spus el.

Potrivit premierului, lucrările avansează bine, conform planului și într-un ritm tot mai rapid, iar câteva sute de militari, polițiști, specialiști în gospodărirea apelor, antreprenori, scafandri industriali, ingineri și proiectanți lucrează împreună.