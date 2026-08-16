Cu 24 de ore înainte de expirarea acordului între SUA și Iran, armata iraniană anunță că vrea „înfrângerea completă” a americanilor

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Forţele armate iraniene au transmis că nu vor ceda în faţa Statelor Unite până când nu vor obţine „înfrângerea completă” a acestora, cu 24 de ore înainte de expirarea termenului limită de 60 de zile stabilit în memorandumul de înţelegere semnat între Iran şi SUA, în iunie, pentru negocierea unui acord final de pace, informează EFE, citată de Agerpres. Declarația a fost făcută duminică.

„Până la înfrângerea completă a duşmanilor americano-sionişti din regiune, la restabilirea drepturilor eroicei naţiuni iraniene şi la capitularea inamicului, nu vom ceda în faţa Statelor Unite”, a transmis Statul Major General al Forţelor Armate Iraniene într-un comunicat publicat cu ocazia aniversării întoarcerii prizonierilor din războiul Iran-Irak (1980-1988), potrivit agenţiei de ştiri Tasnim.

Armata iraniană a transmis că îşi va menţine poziţia în apărarea „cererilor legitime” şi a „restaurării drepturilor” poporului iranian şi a liderului său suprem, Mojtaba Khamenei, fără a specifica care sunt aceste cereri.

Statul Major General a susţinut că forţele iraniene care se confruntă cu „cea mai bine echipată armată din lume”, referindu-se la Statele Unite, „au reuşit să-i îngenuncheze pe liderii acesteia”.

Iranul şi Statele Unite au semnat un memorandum de înţelegere pe 17 iunie, care stipula încetarea imediată a operaţiunilor militare dintre cele două părţi şi stabilea un termen limită de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace final.

Cu toate acestea, ostilităţile dintre Iran şi Statele Unite au fost reluate pe 7 iulie, după ce guvernul american a acuzat regimul iranian că a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, urmate de noi atacuri aeriene americane împotriva sudului Iranului. De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului.