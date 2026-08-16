Franța anunță că portavionul său construit în SUA nu va folosi sistemul învechit pe aburi pe care-l vrea Trump la portavioanele SUA

Decizia preşedintelui american de a se reveni la catapultele cu abur pentru lansările de pe portavioane nu afectează portavionul France Libre, construit pentru Franţa în Statele Unite, a comunicat, sâmbătă, agenţiei AFP, ministerul apărării de la Paris.

Autoritățile franceze au precizat că nu a fost identificat niciun risc tehnic sau industrial pentru producţia şi mentenanţa în următoarele decenii a catapultelor electromagnetice, folosite în prezent şi pe portavioanele americane.

Trump a ordonat, joi, ca pe Doris Miller, al patrulea portavion american din clasa Ford, aflat în construcţie, să fie instalate catapulte cu abur, folosite în trecut, înainte de implementarea sistemului electromagnetic (EMALS) utilizat pentru lansarea avioanelor de pe punte. El a susţinut că pe EMALS s-au cheltuit miliarde de dolari și „nu sunt bune”.

Conform agenţiei Reuters, USS Gerald Ford, primul portavion american din clasa căreia i-a dat numele, făcuse până în martie peste 36.000 de lansări cu EMALS, produs de compania General Atomics.

AFP explică în privinţa riscurilor menţionate pentru portavionul francez că un producător trebuie să aibă suficiente comenzi pentru a asigura menţinerea rentabilităţii filierei necesare pentru întreţinerea unui produs timp de decenii, cât este durata normală de viaţă a unui portavion.

Oficialii marinei SUA se opun

Potrivit Wall Street Journal, Oficiali de rang înalt ai marinei americane și reprezentanți ai industriei „s-au opus acestei măsuri din cauza costurilor enorme pe care le-ar presupune demontarea unui sistem atât de complex, care a fost parte integrantă din proiectarea” celor mai noi portavioane.

General Atomics, compania care produce sistemul electromagnetic de lansare a aeronavelor pentru portavioanele din clasa Ford, a declarat că decizia lui Trump de a reveni la abur „merită să fie reanalizată cu atenție”. Compania a transmis publicației că lucrările sale la noua navă sunt finalizate în proporție de aproape 50% și că „schimbarea direcției în acest moment ar introduce riscuri semnificative în privința costurilor, calendarului și integrării”.

Senatorul Mark Kelly, democrat din Arizona și fost astronaut, a fost mai tranșant în reacția sa.

„Am fost lansat de pe puntea portavioanelor de sute de ori, am un master în inginerie aeronautică, sunt pilot de încercare și, chiar și așa, nu i-aș spune marinei cum să proiecteze anumite sisteme de pe navele sale”, a scris Kelly pe rețelele sociale. „Donald Trump ar trebui să se limiteze la ceea ce știe cel mai bine: săli de bal, să dea faliment și alte tâmpenii”.