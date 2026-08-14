„Revenim la abur, lua-l-ar dracu'”. Trump ordonă înlocuirea sistemului ultramodern de catapultare de pe portavioane cu cel pe abur

Sistemul de catapultare pe bază de abur a fost schimbat în ultimii ani cu un sistem electromagnetic mai eficient, mai modern și mai capabil, dar ceva mai predispus la defecțiuni tehnice. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a ordonat Pentagonului să schimbe tipurile de catapultă pentru aeronave de pe portavioanele armatei SUA, el fiind un adept al folosirii catapultelor pe bază de abur, în locul sistemelor electromagnetice, relatează The Guardian. Publicația britanică scrie că actualul președinte americane s-a plâns zgomotos vreme de zece ani că de faptul că portavioanele americane moderne folosesc sisteme electromagnetice de lansare a avioanelor. Donald Trump a ordonat, astfel, ca aceste sisteme ultramoderne să fie schimbate cu modelele vechi și îmbătrânite pe care le preferă el.

Joi, președintele SUA a semnat un memorandum pentru securitate națională prin care îl împuternicește pe Hegseth și pe secretarul pentru marină, Hung Cao, să facă această schimbare tehnologică la echipamentele armatei americane. Donald Trump are în vedere să schimbe catapultele din 2017, când și-a descris ideea într-un interviu pentru revista Time.

Cum a făcut Trump o obsesie pentru sistemele cu abur

Memorandumul dă conducerii Pentagonului 60 de zile pentru a elabora „un plan privind măsurile necesare pentru înlocuirea Sistemului Electromagnetic de Lansare a Aeronavelor și a ascensoarelor avansate pentru armament cu sisteme cu abur și hidraulice” în cadrul construcției USS Doris Miller, un portavion din clasa Ford care este deja cu doi ani în urma calendarului.

„Știți, catapulta este destul de importantă”, declara Trump în stilul său caracteristic pentru revista Time în 2017, înainte de a relata o conversație pe care susținea că a avut-o cu un ofițer neidentificat al marinei.

„Așa că am spus: «Ce este asta?» «Domnule, acesta este sistemul nostru digital de catapultare»”, a continuat Trump. „Mie mi-a sunat prost. Digital. Au digital. Ce înseamnă digital? Și este foarte complicat, trebuie să fii Albert Einstein ca să îți dai seama cum funcționează. Și am spus, iar acum vor să cumpere mai multe portavioane, am spus: «Ce sistem veți folosi?» «Domnule, rămânem la digital.» Am spus: «Nu, nu rămâneți. Vă întoarceți la sisteme pe abur, lua-l-ar dracu'. Sistemul digital costă cu sute de milioane de dolari mai mult și nu este bun»”.

O analiză realizată de The Guardian asupra declarațiilor publice ale lui Trump arată că acesta a repetat povestea, cu diferite variații, în fiecare an începând din 2017.

În 2018, Trump a adus-o în discuție în timpul unui apel telefonic de Ziua Recunoștinței cu comandantul USS Ronald Reagan, un portavion care se afla atunci în port la Hong Kong.

În 2019, le-a povestit donatorilor republicani, la un eveniment de strângere de fonduri, conversația sa cu „operatorul catapultei”. â

În 2020, în timp ce țara se confrunta cu pandemia, povestea a devenit o prezență obișnuită în discursurile sale de campanie.

În 2021, a spus-o la convenția CPAC. În 2022, a repetat-o într-un discurs de campanie în Texas. A relatat-o din nou în campania electorală din Iowa în 2023. La unul dintre ultimele sale evenimente de campanie înaintea alegerilor din 2024, Trump i-a spus aceeași poveste lui Tucker Carlson.

După revenirea la Casa Albă în 2025, Trump a vorbit despre catapultele cu abur în timpul ceremoniei de învestire a lui Tulsi Gabbard în funcția de directoare a serviciilor naționale de informații și a revenit asupra subiectului într-un discurs adresat echipajului USS George Washington, un portavion staționat în Japonia.

„Am construit un portavion cu 19 miliarde de dolari ceea ce este o nebunie. Prețul este nebunesc”, a spus Trump luna trecută la Army War College din Pennsylvania. „Avea tot felul de lucruri moderne care erau... În loc să folosească abur pentru catapulte, au folosit electricitate.

„Așa că, atunci când am mers pe navă, pentru că am ajuns la putere iar nava depășise cu mult bugetul și fusese construită la Newport News, în Virginia”, a continuat Trump, „am spus: „«Vreau să îl întâlnesc pe operatorul catapultei», și a venit un bărbat împreună cu patru dintre asistenții lui. Și am spus: «Ce este mai bun, catapulta electrică sau cea cu abur?» Lucrează acolo de 25 de ani.

A spus: «Aburul este mai bun, domnule. Îl putem repara cu un ciocan și o lampă de sudură. Când sistemul electric se strică, trebuie să chem genii de la MIT să vină aici». Am spus: «Aburul este mai bun?» «Da, domnule, este mai bun»”.

Oficialii marinei SUA se opun

Potrivit Wall Street Journal, Oficiali de rang înalt ai marinei americane și reprezentanți ai industriei „s-au opus acestei măsuri din cauza costurilor enorme pe care le-ar presupune demontarea unui sistem atât de complex, care a fost parte integrantă din proiectarea” celor mai noi portavioane.

General Atomics, compania care produce sistemul electromagnetic de lansare a aeronavelor pentru portavioanele din clasa Ford, a declarat că decizia lui Trump de a reveni la abur „merită să fie reanalizată cu atenție”. Compania a transmis publicației că lucrările sale la noua navă sunt finalizate în proporție de aproape 50% și că „schimbarea direcției în acest moment ar introduce riscuri semnificative în privința costurilor, calendarului și integrării”.

Senatorul Mark Kelly, democrat din Arizona și fost astronaut, a fost mai tranșant în reacția sa.

„Am fost lansat de pe puntea portavioanelor de sute de ori, am un master în inginerie aeronautică, sunt pilot de încercare și, chiar și așa, nu i-aș spune marinei cum să proiecteze anumite sisteme de pe navele sale”, a scris Kelly pe rețelele sociale. „Donald Trump ar trebui să se limiteze la ceea ce știe cel mai bine: săli de bal, să dea faliment și alte tâmpenii”.