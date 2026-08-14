Imagini cu drona care a explodat azi, în Tulcea. Oamenii au filmat-o când a zburat deasupra caselor lor

MApN a anunțat, vineri dimineață, că o dronă s-a prăbușit pe raza localității Luncavița. Foto: capturi Facebook/Paul Berechet

Înainte să se prăbușească și să explodeze, drona din Tulcea a zburat deasupra unui sat din județ. Paul Berechet a filmat aeronava fără pilot în timp ce traversa cerul deasupra satului Răchelu, aflat pe raza localității Luncavița, la câțiva kilometri de zona în care s-ar fi prăbușit drona.

În cele 20 de secunde surprinse cu telefonul de Paul Berechet se poate vedea cum drona zboară haotic deasupra satului Răchelu, chiar deasupra caselor localnicilor.

Ministerul Apărării a anunțat, vineri dimineață, că o dronă s-a prăbușit pe raza localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. A avut loc și o explozie, urmată de un incendiu, potrivit autorităților.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”, a precizat MApN.

Autoritățile nu au identificat până la această oră locul exact în care s-a prăbușit aeronava fără pilot.

Autorităţile au emis, vineri, avertizări Ro-Alert în judeţele Galaţi şi Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au primit mesajele aproape de ora 12.00.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamul şi pereţi exteriori. Durasa estimată: 90 de minute”, se arată în avertizările Ro-Alert.