În 1830, doi germani au fondat un mic oraș în Africa de Sud care avea să devină locul de naștere al celebrelor încălțări veldskoen

4 minute de citit Publicat la 14:30 13 Aug 2026 Modificat la 15:48 13 Aug 2026

Orășelul Wupperthal din Africa de Sud. Sursa foto: Profimedia Images

Micul oraș Wupperthal din Africa de Sud a fost fondat în 1830 de doi misionari germani și a devenit primul producător comercial al încălțămintei tradiționale din piele cunoscută sub numele de „veldskoen”.

Orașul din regiunea Karoo se află la 72 de kilometri sud-est de Clanwilliam și la aproximativ 250 de kilometri de Cape Town.

Wupperthal (scris uneori și Wuppertal), care înseamnă „Valea Wupper” în germană, este un mic oraș situat în Munții Cederberg din provincia Western Cape, Africa de Sud.

Numele „Wuppertal” provine de la râul Wupper din Germania, regiune care era casa celor doi misionari renani care au venit în Africa de Sud și au fondat orașul.

Cei doi misionari germani ai Societății Misionare Renane (Rheinische Mission), Theobald von Wurmb și Johann Gottlieb Leipoldt, au fondat orașul ca stație a misiunii renane.

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În 1865, Wupperthal a devenit cunoscut drept stație a misiunii moraviene. Populația din Wuppertal a crescut semnificativ după abolirea sclaviei, în 1838, când numeroși sclavi eliberați au sosit de la fermele din apropiere.

Astăzi, orașul are o biserică moraviană cu acoperiș de stuf, un magazin alimentar, o ceainărie, un oficiu poștal, o școală cu două internate și o sală comunitară.

Orașul este alcătuit din șiruri de căsuțe cu acoperișuri de stuf, dispuse de-a lungul unei străzi șerpuite, pe lângă care curge apa prin șanțuri.

Multe familii din comunitate se bazează pe agricultura la scară mică și creșterea animalelor pentru a-și asigura traiul.

Principala cultură comercială este ceaiul rooibos, iar zonele muntoase din împrejurimi oferă pășuni pentru capre.

Fabrica de încălțăminte a fost înființată de fondatorul orașului, Johann Leipoldt

Regiunea este cunoscută pentru pantofii săi „veldskoen”, recunoscuți în întreaga țară.

Fabrica de încălțăminte, înființată de fondatorul orașului, Johann Leipoldt, a angajat numeroși meșteșugari pricepuți.

Timp de aproape un secol, pantofii veldskoen realizați manual în Wupperthal, încălțăminte tradițională moale din piele întoarsă, au căpătat o reputație în întreaga Africă de Sud pentru confortul și măiestria cu care erau confecționați.

Pe lângă fabrica de încălțăminte, în oraș au funcționat timp de mulți ani și o tăbăcărie și o fabrică de mănuși. Fabrica de pantofi există și astăzi, însă funcționează la o scară mult mai mică.

Orașul este cunoscut și pentru tutunul său, care este uscat și prelucrat în rulouri cunoscute local sub numele de „roltabak”. Alte produse importante ale regiunii sunt fructele uscate, fasolea uscată și ceaiul rooibos.

Pantoful sud-african veldskoen

Denumirea „veldskoene” provine din cuvântul afrikaans „vel”, care înseamnă „piele”, acesta fiind ulterior asociat cu „veldt”, cu sensul de „câmp”, și „skoene”, care înseamnă „pantofi”.

Se crede că designul acestor pantofi are la bază încălțămintea tradițională a populației Khoisan. Veldskoen au devenit populari în comunitățile agricole din Africa de Sud, fiind preferați ca încălțăminte de zi cu zi.

Când Von Wurmb și Leipoldt s-au stabilit în oraș, și-au dat seama rapid că atât localnicii, cât și călătorii aveau nevoie de încălțăminte care să poată rezista terenului accidentat din Munții Cederberg.

Ca răspuns la această nevoie, Leipoldt a deschis Fabrica de Pantofi Wupperthal în 1834. De-a lungul anilor, fabrica a continuat să se dezvolte și a fost preluată în cele din urmă de reverendul Willy Strassberger în anii 1920.

În anii 1950, Heini Strassberger a înființat fabrica Strassberger Shoes, care funcționează și astăzi

În anii 1950, Heini Strassberger a decis să mute întreaga activitate de producție a încălțămintei la Clanwilliam, care devenise un important centru comercial al regiunii.

Noua fabrică a fost înființată sub numele Strassberger Shoes și continuă să funcționeze și astăzi. Aproximativ 80% din procesul de fabricație din fabrica din Clanwilliam este încă realizat manual, păstrând astfel tradiția sa istorică.

Cu toate acestea, această fabrică nu este cea mai veche din Africa de Sud; această distincție îi aparține în continuare fabricii din Wupperthal, care produce și astăzi încălțăminte.

Deși familia Strassberger și-a mutat activitatea la Clanwilliam, fabrica din Wupperthal a rămas în funcțiune, chiar dacă la o scară mult mai redusă.

Fabrica din Wupperthal este specializată în încălțăminte realizată manual, concentrându-se pe veldskoen, cunoscuți și sub denumirea de „vellies”, pantofi tradiționali de teren și de lucru purtați în întreaga Africă de Sud.

Veldskoen sunt uneori clasificați drept cizme ușoare și pot fi considerați o subcategorie a cizmelor chukka sau desert boots, deși veldskoen au, de obicei, o parte superioară mai joasă.

Tălpile pantofilor veldskoen sunt uneori realizate din anvelope vechi de mașină, în loc de cauciuc crep, iar tipul de piele folosit poate varia în funcție de disponibilitatea locală. În Namibia, de exemplu, pentru acești pantofi sunt folosite în mod obișnuit pielea de kudu și pielea de focă.