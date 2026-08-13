Râul Tibru a scăzut atât de mult la Roma încât au ieșit la lumină ruinele unui pod construit de Nero

Nivelul extrem de scăzut al râului Tibru a scos la iveală, la Roma ruinele unui pod care datează din secolul I d.Hr. Sursa foto: Profimedia

Temperaturile record și seceta care se înregistrează în această perioadă la Roma, în Italia, au afectat și râul Tibru, care nu a mai avut un nivel atât de scăzut din 2011. Scăderea apelor a scos la iveală ruinele unui pod care datează din secolul I d.Hr, cunoscut sub numele de Podul lui Nero.

Datele arată că în august 2011, râul a atins un nivel minim de 4,85 metri, în timp ce pe 6 august 2026 nivelul s-a apropiat de valorile înregistrate acum 15 ani, ajungând la 4,88 metri, relatează La Stampa.

În condiţiile în care canicula nu slăbește din intensitate la Roma, iar în această perioadă sunt prognozate din nou temperaturi specifice „codului roșu”. Totodată, Asociația Națională a Consorțiilor pentru Gestionarea și Protecția Terenurilor și a Apelor de Irigații a semnalat o creștere a numărului de nopți „super-tropicale”, adică nopți în care temperatura nu scade sub 25°C. Capitala Italiei a înregistrat deja 18 astfel de nopți în acest an.

Pentru a înțelege modul în care clima devine tot mai „tropicală” de la an la an, Anbi propune compararea temperaturilor înregistrate în capitală anul acesta cu cele din anul precedent: anul trecut, în aceeași perioadă, temperaturile atingeau sau chiar depășeau 40°C, însă scădeau sub 20°C pe timpul nopții, înregistrându-se un total de 101 nopți tropicale pe parcursul anului.

Nivelul extrem de scăzut al râului Tibru a scos la iveală, la Roma, în apropiere de Castel Sant'Angelo, vestigiile podului cunoscut sub numele de Pons Neronianus sau Pons Triumphalis, care datează, probabil, din secolul I d.Hr. Această structură făcea legătura între Campus Martius și zona Vaticanului, permițând anticului drum numit Via Triumphalis să traverseze râul.