Buzoianu acuză Romsilva: „A trecut în noul contract colectiv de muncă că va asigura mașini pentru sindicat la proteste”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat, joi, Romsilva, că a trecut în noul contract colectiv de muncă, negociat cu Federația Silva, asigurarea de mașini „pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste”. „Atunci când Federația Silva protestează contra reformei din Romsilva, de exemplu, să o facă pe mașinile plătite de Romsilva”, a scris ea, pe Facebook.

„O poveste tare de tot: tocmai am descoperit cum Romsilva s-a obligat să asigure mașini din cadrul instituției pentru protestele organizate de Federația sindicală Silva.

Haideți să o luăm de la început: Romsilva a negociat recent cu Federația Silva contractul colectiv de muncă pentru personalul silvic din cadrul Romsilva.

Credeți că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranță pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Credeți că negocierile au privit cum să se facă mai bine evaluările să fie răsplătiți cei care au cu adevărat rezultate? Nu”, a transmis Buzoianu.

Astfel, ea spune că Romsilva a trecut în noul contract colectiv de muncă, negociat cu Federația Silva, că „va asigura mașini pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste”.

„Romsilva a negociat și a trecut în noul contract colectiv de muncă că va asigura mașini pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste. Asta era important pentru ei: atunci când Federația Silva protestează contra reformei din Romsilva, de exemplu, să o facă pe mașinile plătite de Romsilva.

Fiecare zi în minister îmi demonstrează că trebuie reformată Romsilva”, a adăugat ea.

Pe 29 aprilie, Diana Buzoianu anunța că a fost câștigat, în primă instanță, procesul privind reforma Romsilva, după ce instanța a respins solicitarea de suspendare a hotărârii, formulată de Federația Silva.

„Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva nu se suspendă. Continuăm reforma”, a precizat şefa Mediului.