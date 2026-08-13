Dacia a câştigat cursa cu Tesla lui Musk pentru cea mai vândută maşină din Europa. Sandero este lider în primele şase luni din 2026

2 minute de citit Publicat la 12:20 13 Aug 2026 Modificat la 12:20 13 Aug 2026

Noua Dacia Sandero cu motorizare hybrid. Sursa foto: Dacia

Într-un top al celor mai vândute maşini din prima jumătate a anului 2026, Dacia Sandero reușește să-și păstreze poziția de lider general, în ciuda unei scăderi. Grație rezultatelor excelente din luna iunie, Tesla Model Y se află pe locul al doilea, la o diferență de mai puțin de 2.500 de unități, notează Best Selling cars blog.

De menționat că Model Y ocupase locul 20 în prima jumătate a anului 2025 și locul 15 la nivelul întregului an 2025.

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Renault Clio (-11,9%) înregistrează, de asemenea, o scădere semnificativă și coboară pe locul 3. Între timp, VW Golf (-0,7%) depășește modelul T-Roc (-3%) și urcă pe locul 4.

Peugeot 208 (-9,2%) întâmpină dificultăți și pierde trei poziții, ajungând pe locul 6. Toyota Yaris Cross (+1,1%) este singurul alt model din Top 10 care înregistrează o creștere, situându-se pe locul 7.

VW Tiguan (-3,1%), Peugeot 2008 (-7,9%) și Opel Corsa (-5,1%) au rezultate dezamăgitoare în continuarea clasamentului.

Mai jos în ierarhie, Skoda Elroq (+68,5%) urcă 43 de poziții până pe locul 29, Tesla Model 3 (+42%) avansează 18 locuri până pe 31, Citroen C3 Aircross (+299,2%) urcă 110 poziții până pe 35, iar Mercedes CLA (+119,8%) câștigă 60 de locuri, ajungând pe 37.

Cel mai bine vândut model lansat recent este Jaecoo J5 (locul 118), devansând modele precum Toyota C-HR+ (143), BYD Seal 06 (148), Kia EV4 (150) și Leapmotor B10 (155).

Noua Dacia Sandero cu motorizare hybrid, maşina de 155 de cai-putere

Noul model Dacia Sandero hybrid, de 155 de cai-putere, poate fi cumpărat, de miercuri, în România, începând cu preţul de 19.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea expression și de la 20.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea journey.

Compania auto anunţă că nivelul de echipare expression oferă un nivel ridicat de confort și tehnologie, incluzând, printre altele, sistem multimedia cu ecran tactil de 10” și instrumentar de bord digital de 7”, iar "journey" vine cu echipamente suplimentare orientate spre confort și versatilitate, precum climatizare automată, sistem de acces „mâini libere”, cameră video pentru marșarier și sisteme extinse de asistență la condus.

De miercuri, 12 august, Dacia a deschis comenzile pentru Sandero echipat cu motorizarea hybrid 155 CP pe piața din România. "Sandero beneficiază pentru prima dată de o versiune electrificată, completând astfel oferta de motorizări a unuia dintre cele mai populare modele ale mărcii", a transmis compania.

Motorizarea hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un starter/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată.