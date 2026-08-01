Mașinile chinezești pe care nu le vezi pe stradă: 0-100 km/h în 2,9 secunde, 1.200 de cai putere și capacitatea de a pluti pe apă

Zeekr 9x. Sursa foto: https://www.zeekr-see.eu/ro

Constructorul chinez Zeekr și-a prezentat recent primul său model premium, 9X, un SUV uriaș de aproape 5,3 metri și 3 tone, proiectat în Suedia de un designer german cu scopul "să le ia ochii" și banii europenilor, convingându-i să facă trecerea de la Audi, Mercedes și BMW la un producător despre care nu știu aproape nimic.

Zeekr este marca de lux lansată de gigantul chinez Geely în 2021 ca să concureze cu Nio și Tesla și are mai multe modele lansate, dar a dezvoltat și taxiurile autonome pentru compania Waymo din SUA.

Pe lângă Zeekr, există și alți constructori chinezi cu ambiții similare legate de consumatorii europeni care pot plăti în jur de 100-200.000 de euro pentru o mașină: Lotus Eletre R (deținută tot de Geely) sau BYD Yangwang U8.

Aceste prețuri nu sunt neapărat prețurile de vânzare, ci sumele la care se poate ajunge întrucât unele modele nu sunt comercializare direct de constructori în România, ci sunt aduse de dealeri independenți, pe stoc sau la comandă, și atrag costuri suplimentare precum taxe vamale, transport, TVA și omologare în Uniunea Europeană.

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Astfel, prețurile ridicate, disponibilitatea redusă și reticența consumatorului de a achiziționa un model despre care știe puține, dar care costă cât modele premium consacrate de la constructorii germani, fac ca aceste modele chinezești să fie aproape inexistente pe drumurile din România.

Potrivit datelor DRPCIV, la final de 2025 un singur modele dintre cele de mai sus se regăsea pe drumurile noastre: 14 unități de Lotus Eletre (dar nu știm dacă sunt Eletre sau Eletre-R, adică varianta supersport). Nici în primele șase luni din 2026 nu existat vreo înmatriculare de Zeekr 9x, Lotus Eletre-R sau BYD Yangwang U8.

Zeekr 9X: 900 de cai-putere pe 3 tone

Zeekr 9X este construit să se lupte cu Range Rover, BMW X7 sau Mercedes-Maybach GLS, ceea ce înseamnă că oferă ce poate mai bun: aproape 900 de cai-putere produși dintr-un motor termic și 2 electrice, până la 179 de kilometri parcurși în regim pur-electric și o autonomie totală de 737 km. Producătorul se laudă că încărcarea bateriei de 55 kWh de la 10% la 80% se face în doar 9 minute și jumătate la o stație de încărcare ultrarapidă.

Modelul vine într-o configurație de 6 locuri (2+2+2), are tracțiune integrală și jante de 22 inci, iar la interior găsim tapițerie de piele, scaune cu masaj, încălzire și ventilație, două ecrane OLED cu diagonala de 16 inci și un sistem head-up display de 47 de inci. Plus un sistem audio cu 32 de difuzoare. Viteza maximă este 240km/oră și sprintul 0-100km/oră se realizează în 4,1 secunde.

Prețul lui Zeekr 9X în România se apropie de 200.000 de euro.

Lotus Eletre R: primul HyperSUV

Fabricat în China de grupul Geely, Lotus Eletre R este un hypercar cu formă de SUV. Adică ceea ce ei numesc un Hyper-SUV. Atinge 100 km/oră în 2,95 secunde, are 918 cai-putere şi o autonomie de 500 de kilometri.

În România, potrivit DRPCIV, figurează 14 unităţi înmatriculate, însă nu se specifică dacă este vorba despre modelul Eletre (600 de cai-putere) sau Eletre-R (918 cai-putere).

Eletre-R este cel mai rapid SUV din lume, are tracţiune integrală, un ecran de 15,1 inci in centrul planşei de bord şi un sistem audio cu 23 de difuzoare. Bateria se încarcă de la 10% la 80% în 20 de minute, iar preţul pentru un astfel de model pe site-urile de maşini din afara ţării este în jur de 170.000 de euro.

Viteza maximă este limitată electronic la 265 km/oră.

BYD Yangwang U8: Pluteşte 30 de minute şi se învârte pe loc

Yangwang este marca de lux a constructorului chinez BYD, lansată în 2023, iar modelul U8 a intrat pe piaţă în acelaşi an.

Yangwang U8 a fost gândit drept o alternativă la Mercedes-Benz clasa G, BMW XM sau Porsche Cayenne, iar un astfel de model se vinde în România cu peste 220.000 de euro, fiind importat de către dealerii independenţi.

Pentru aceşti bani, clienţii primesc nu doar un SUV de 5,3 metri cu patru motoare electrice - câte unul pentru fiecare roată, care produc 1.180 de cai-putere, suspensie inteligentă şi tracţiune integrală, ci şi două caracteristici atipice: capacitatea de plutire pe apă şi cea de rotire pe loc.

Rotirea pe loc se realizează prin învârtirea roţilor stânga-dreapta la viteză redusă în direcţii opuse, însă plutirea este adevărat o funcţie specială.

Potrivit constructorului, Yangwang U8 e capabil să plutească 30 de minute şi să înainteze cu 3 km/oră şi chiar să vireze prin întoarcerea roţilor. Cu toate acestea, Yangwang subliniază că acest mod este destinat exclusiv urgenţelor sau în caz de inundaţii. După fiecare plutire, maşina trebuie dusă la service pentru o inspecţie.

La interior găsim finisaje de lemn şi piele, precum şi 5 ecrane: display pentru consola centrală, afişaj digital pentru şofer, ecran pentru pasagerul din faţă şi două ecrane pe tetiere pentru pasagerii din spate.

Motorul termic nu este conectat la roţi, ci are rol de generator pentru bateria de 49 kWh. Încărcarea bateriei se face de la 10% la 70% în doar 5 minute. Autonomia pur electrică este de 180 km/oră, iar autonomia totală depăşeşte 1.000 km, ceea ce este destul de bine pentru un SUV de 3,5 tone.