Cum poate deveni mașina electrică salvarea în timpul unui blackout, și chiar o sursă de bani

3 minute de citit Publicat la 23:23 27 Iul 2026 Modificat la 23:23 27 Iul 2026

Vehiculele electrice, atunci când nu sunt utilizate, au adesea un surplus de energie stocat în baterii. Foto: Getty Images

Pe fondul fenomenelor meteo extreme, penele de curent devin tot mai frecvente în Europa. Valurile de căldură cresc consumul de energie pentru răcire, temperaturile ridicate afectează rețelele electrice, iar furtunile și incendiile distrug infrastructura energetică, potrivit Euronews.

În acest context, tot mai mulți proprietari de locuințe caută soluții pentru a avea o sursă proprie de electricitate în caz de urgență. Pentru cei care dețin o mașină electrică, răspunsul ar putea fi chiar în garaj.

Noile generații de automobile electrice nu mai sunt doar un mijloc de transport. Unele modele pot alimenta o locuință în timpul unei pene de curent, iar altele pot trimite energie înapoi în rețeaua electrică, oferindu-le proprietarilor posibilitatea de a câștiga bani.

Mașina electrică poate deveni o baterie pentru întreaga locuință

Tot mai mulți producători auto investesc în tehnologii care transformă automobilul într-un element al sistemului energetic al casei.

„Companiile auto încearcă să găsească noi domenii în care își pot extinde afacerile, nu doar prin vânzarea de automobile”, explică Parth Vaishnav, profesor de sisteme sustenabile la Universitatea din Michigan.

Prin intermediul tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G), surplusul de energie produs din surse regenerabile poate fi stocat în bateria unei mașini electrice, iar ulterior energia poate fi livrată înapoi în rețea atunci când consumul este ridicat.

Europa ar putea economisi miliarde de euro

Potrivit unui studiu realizat de Fraunhofer Society, la solicitarea organizației Transport & Environment, implementarea pe scară largă a tehnologiei V2G ar putea reduce costurile sistemului energetic european cu până la 22 de miliarde de euro anual până în 2040. În perioada 2030-2040, economiile totale ar putea ajunge la 175 de miliarde de euro.

Un alt avantaj îl reprezintă reducerea risipei de energie regenerabilă. În prezent, atunci când producția depășește consumul, operatorii sunt uneori obligați să oprească centralele eoliene sau fotovoltaice.

Numai în Germania, în 2024, aproximativ 9.374 GWh de energie regenerabilă nu au putut fi utilizați. Specialiștii estimează că această cantitate ar fi fost suficientă pentru alimentarea a aproximativ trei milioane de automobile electrice timp de un an, dacă ar fi existat suficiente sisteme de stocare.

Proprietarii de mașini electrice ar putea câștiga bani

Pe lângă rolul de rezervă energetică, mașinile electrice pot deveni și o sursă de venit.

Grupul Volkswagen, prin divizia sa de energie Elli, pregătește lansarea unui serviciu V2G destinat clienților din Germania în ultimul trimestru al anului 2026.

Sistemul va include automobilul electric, un contor inteligent, un încărcător bidirecțional și un tarif special de energie.

În condiții favorabile, compania estimează că proprietarii ar putea obține între 700 și 900 de euro pe an, doar permițând bateriei mașinii să livreze energie în rețea în timpul nopții, atunci când vehiculul este parcat.

„Mobilitatea electrică își poate atinge întregul potențial doar dacă este și avantajoasă din punct de vedere economic pentru clienții noștri. Prin tehnologia Vehicle-to-Grid oferim exact acest lucru”, afirmă Martin Sander, membru al conducerii Volkswagen responsabil de vânzări și marketing.

Și alți producători dezvoltă soluții similare. Nissan intenționează să introducă încărcarea bidirecțională la prețuri accesibile începând cu 2026, mai întâi în Marea Britanie și apoi în alte țări europene. Kia și Hyundai oferă deja servicii V2G pentru anumite modele în Olanda, Mercedes-Benz pregătește această tehnologie pentru viitorul GLC electric, iar BYD, în parteneriat cu Octopus Energy, permite unor șoferi din Regatul Unit să livreze energie în rețeaua electrică.

O soluție utilă în cazul unei pene de curent

Dincolo de câștigurile financiare, bateriile automobilelor electrice pot deveni extrem de utile în situații de urgență.

O mașină complet încărcată poate alimenta, timp de câteva zile, aparate esențiale precum frigiderul, iluminatul, echipamentele medicale sau pompele de apă, în funcție de consumul locuinței.

Ford oferă deja în Statele Unite un sistem care permite conectarea anumitor modele hibride și electrice direct la instalația electrică a casei, prin intermediul unui adaptor și al unui comutator special. Costul instalării începe de la aproximativ 1.000 de euro, considerabil mai mic decât cel al unui generator de rezervă clasic.

„Din perspectiva noastră, pentru clienții care dețin deja un vehicul compatibil, sursa de energie există deja. Se află chiar în fața casei, în parcare”, spune Amanda Roraff, responsabilă de dezvoltarea serviciilor energetice din cadrul Ford.

Tehnologia este promițătoare, dar încă are limitări

În prezent, doar un număr redus de modele electrice sunt compatibile cu încărcarea bidirecțională.

În plus, instalarea unui încărcător special poate costa cu câteva mii de euro mai mult decât o stație obișnuită de încărcare, iar conectarea la rețeaua electrică necesită aprobarea operatorului de distribuție.

Unii producători analizează și impactul utilizării frecvente asupra duratei de viață a bateriei și asupra condițiilor de garanție.

Cu toate acestea, specialiștii consideră că direcția este clară.

„Știm deja cât de utilă este alimentarea unei locuințe cu energie din bateria unei mașini în timpul unei pene de curent. Este o tehnologie care va deveni extrem de populară”, afirmă Scott Samuelsen, profesor emerit de inginerie la Universitatea California din Irvine.