Miniștrii de Externe ai Belgiei și Ucrainei s-au întâlnit într-un adăpost antiaerian din Kiev, în timp ce sunau sirenele de raid aerian

2 minute de citit Publicat la 13:00 19 Aug 2026 Modificat la 13:00 19 Aug 2026

„Din cauza atacului dronelor rusești în capitala noastră, ne-am ținut discuțiile în subteran". FOTO: X / Andrii Sybiha

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, l-a primit marți la Kiev pe omologul său belgian, Maxime Prevot, cei doi fiind forțați să se întâlnească într-un adăpost antiaerian, în timp ce o alertă aeriană a sunat în toată capitala, potrivit Euronews.

„Din cauza atacului dronelor rusești în capitala noastră, ne-am ținut discuțiile în subteran, în adăpostul antiaerian - o realitate zilnică pentru milioane de ucraineni, împărtășită astăzi de oaspeții noștri belgieni”, a scris Andrii Sîbiha într-o postare pe X, distribuind imagini cu cei doi miniștri stând într-o cameră înghesuită și fără ferestre.

Sirenele de raid aerian au devenit un sunet familiar în Kiev, care a fost vizat în mod repetat de forțele rusești de când Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Un site web care urmărește alertele aeriene din oraș arată că opt au fost declanșate marți. În timpul întâlnirii lor, Sîbiha a declarat că și-a oferit „solidaritatea” cu Belgia în legătură cu incendiile devastatoare care au devastat țara în ultima săptămână, adăugând că Ucraina este gata să ofere asistență.

El a spus că a prezentat, de asemenea, cea mai recentă situație de pe linia frontului în războiul împotriva forțelor de invazie ale președintelui rus Vladimir Putin și a mulțumit Belgiei pentru sprijinul acordat în timpul războiului, care, a spus el, s-a ridicat la peste 4,6 miliarde de euro.

„Apreciem profund ajutorul militar de peste 1 miliard de euro oferit în acest an și prin programe multilaterale, în special PURL”, a adăugat el, referindu-se la inițiativa NATO privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina.

Prin intermediul PURL, NATO facilitează achiziționarea de echipamente militare și muniții din SUA de către aliați și parteneri. Începând cu iunie 2026, aliații se angajaseră să finanțeze echipamente de apărare pentru Ucraina în valoare de peste 6 miliarde de dolari prin intermediul schemei, conform NATO.

Pleased to welcome my friend and Belgian colleague @prevotmaxime on his official visit to Ukraine.



Due to Russian drones attacking our capital, we held our talks underground in the @MFA_Ukraine bomb shelter—a daily reality for millions of Ukrainians, shared by our Belgian guests… pic.twitter.com/Lxxt3Swccq — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) August 18, 2026

Ajutor major oferit de Belgia Ucrainei

Potrivit guvernului belgian, Bruxelles-ul a contribuit, de asemenea, la instruirea trupelor ucrainene, precum și a piloților și tehnicienilor F-16, ca parte a sprijinului său pentru Kiev.

Într-o declarație adresată reporterilor la Bruxelles în iunie, ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că Belgia își va „intensifica” sprijinul, livrând șapte avioane de vânătoare F-16 Ucrainei în 2026.

„Voi propune guvernului să trimită toate avioanele noastre F-16 Ucrainei în următorii ani”, a continuat el, adăugând că acest lucru va depinde de primirea mai întâi de către Belgia a avioanelor F-35.

Atacuri rusești asupra Harkovului ucid 10 persoane

Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care atacurile cu rachete rusești asupra unui sat din regiunea Harkov din Ucraina, efectuate marți, au ucis cel puțin 10 persoane și au rănit alte 18, au declarat autoritățile locale.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a declarat că atacul asupra Pechenihy a avariat, de asemenea, 10 case și mai multe mașini și magazine.

Forțele ruse au folosit două rachete de croazieră Banderol în atacuri, a adăugat el.