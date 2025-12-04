SUA vor câștiga 5 miliarde de dolari de la europeni pe armele cumpărate pentru Ucraina. Anunțul lui Mark Rutte

Achizițiile europene ar urma să aibă loc după înghețarea de către Washington a donațiilor militare către Ucraina. FOTO: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că este încrezător că aliații Ucrainei vor ajunge la un acord privind achiziția de armament din SUA, până la finalul anului, în valoare de 5 miliarde de dolari, pentru a asigura fluxul continuu de arme către Kiev, potrivit Euronews.

Potrivit lui Rutte, aliații s-au angajat acum să achiziționeze armament din domeniul militar american în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), care prevede că NATO coordonează achiziționarea de echipamente de care Ucraina are nevoie din stocurile SUA.

Programul a fost lansat în iulie, după ce administrația Trump a anunțat că va reduce drastic propriile livrări de echipamente letale și neletale către Ucraina. Peste 20 de aliați au contribuit deja.

Cinci aliați au anunțat noi angajamente de cheltuieli săptămâna aceasta, inclusiv Canada (171 de milioane de euro), Olanda (214 milioane de euro), precum și Norvegia, Polonia și Germania, care au angajat în total 429 de milioane de euro.

Australia și Noua Zeelandă s-au angajat, de asemenea, în ultimele zile, să participe la program, în ciuda faptului că nu sunt membre ale alianței.

Această ultimă rundă de angajamente „ne pune pe drumul cel bun către cele 5 miliarde de dolari pentru întregul an”, a declarat Rutte reporterilor după o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles.

Războiul din Ucraina a mărit veniturile principalilor producători de armament din lume, conform unui studiu publicat luni de Institutul Internațional de Studii pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), informează Politico.

Veniturile cumulate ale principalilor 100 de producători de armament din lume au crescut cu 679 de miliarde de dolari în 2024 - cea mai mare creștere înregistrată până acum.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cadrul companiilor de armament din SUA și Europa, iar ele au venit pe fondul războiului din Ucraina și conflictului din Gaza, notează sursa citată.

Lista participanților la planul pentru înarmarea Ucrainei crește

Rutte a adăugat că lista aliaților participanți pare pe cale să crească și că acum, la cinci luni de la lansarea programului, „doar o mână de națiuni” nu și-au asumat încă angajamente prin PURL.

Printre acestea se numără Italia și Franța, aceasta din urmă preferând să doneze echipamente fabricate în Europa. Dar acest lucru este întâmpinat cu o frustrare crescândă din partea unor țări participante.

Sosind la întâlnirea NATO, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că „trebuie să împărțim povara”.

„Nu putem continua așa cum este acum pe umerii țărilor nordice, baltice, Germaniei, Poloniei și a altora”, a adăugat el.

Se estimează că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 83 de miliarde de euro pentru a-și finanța nevoile militare în următorii doi ani. Europenii, care au fost până acum cei mai mari donatori de sprijin militar și macrofinanciar pentru Ucraina, sunt așteptați să suporte cea mai mare parte a poverii.

Rutte a declarat că se așteaptă ca angajamentele PURL să continue să ajungă la un miliard de dolari americani pe lună până la sfârșitul anului 2026.

„Pentru anul viitor, avem nevoie din nou pentru întregul an de mulți bani”, a mai spus el în cursul zilei. „Cel puțin 1 miliard, poate chiar puțin peste 1 miliard pe lună. Ar putea fi în jur de 15 miliarde de dolari, poate puțin mai mult pentru întregul an.”

În paralel, Comisia Europeană a oferit garanții ample Belgiei, în încercarea de a debloca un împrumut amplu de reparații pentru Ucraina, susținut prin activele înghețate rusești.