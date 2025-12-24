România își achită datoriile de 160 de milioane de lei către Agenția Spațială Europeană. Ne recuperăm dreptul de vot

România își achită datoriile de 160 de milioane de lei către Agenția Spațială Europeană. Foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, plata sumei de 160,6 milioane lei reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anul 2024 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA).

Potrivit unui comunicat al Executivului, România a aderat la ESA în decembrie 2011, devenind al 19-lea stat membru.

În calitate de membru ESA, România plătește o contribuție financiară și, în schimb, poate participa la programe spațiale, iar industria și cercetarea românească pot beneficia de contracte și de acces la tehnologii avansate, prin aplicarea principiului 'geo-return', arată sursa citată.

'Din cauza întârzierilor la plată, România a pierdut de două ori dreptul de vot în structurile ESA (în perioada 2018 - 2022 și din nou începând cu luna iulie 2025), situație care a afectat capacitatea de a influența deciziile și de a atrage contracte. Prin aprobarea acestei plăți restante, România își poate recupera dreptul de vot și poate evita aplicarea de sancțiuni, revenind la statutul de membru activ cu drepturi depline în cadrul ESA', precizează Executivul, potrivit Agerpres.

De asemenea, achitarea contribuției financiare a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene contribuie la menținerea și crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare în cadrul celor 294 de entități românești eligibile pentru a încheia contracte cu ESA, asigurând totodată un retur garantat și un factor de multiplicare semnificativ, subliniază sursa citată.

Sumele se achită din bugetul Autorității Naționale pentru Cercetare aferent anului 2025, în limita cheltuielilor bugetare aprobate.