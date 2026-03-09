„Rezultat amar” pentru Friedrich Merz, după ce Verzii câștigă în bastionul industriei auto din Germania

Friedrich Merz. sursa foto: Getty

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului german Friedrich Merz începe un an electoral aglomerat cu o înfrângere în fața Verzilor într-un scrutin regional important, în timp ce partidul conservator încearcă să respingă provocările venite din partea extremei drepte în alte alegeri cheie, scrie The Guardian.

CDU avea cu doar câteva săptămâni în urmă un avantaj de două cifre în regiunea industrială din sud-vestul Germaniei Baden-Württemberg, un important centru al producției auto. Totuși, Verzii și candidatul lor carismatic, Cem Özdemir, au câștigat la limită scrutinul de duminică, cu 30,2% din voturi.

Merz, care în ultimele două săptămâni a călătorit la Beijing și Washington pentru a apăra interesele Germaniei și ale Europei într-un context global tot mai tensionat, a calificat rezultatul drept „amar” și a spus că guvernul său trebuie să recâștige încrederea alegătorilor.

„Va trebui acum să facem progrese mai substanțiale în reformele necesare, astfel încât Germania să poată ieși din această situație economică dificilă”, a declarat el luni jurnaliștilor.

Victoria surprinzătoare a Verzilor este așteptată să îl transforme pe Özdemir, fost ministru federal și copreședinte al partidului, în primul prim-ministru regional din Germania provenit din marea comunitate a diasporei turce, la mai bine de jumătate de secol după sosirea primilor „muncitori invitați” în țară.

Özdemir, în vârstă de 60 de ani, ai cărui părinți au emigrat în Germania în anii 1960, a declarat că dorește să continue coaliția de guvernare dintre Verzi și CDU, aflată la putere de un deceniu în acest stat prosper cu peste 11 milioane de locuitori.

El îl va succeda pe Winfried Kretschmann, primul și până acum singurul lider regional al Verzilor din Germania, care se retrage după 15 ani în funcție.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a exploatat temerile legate de dezindustrializare în inima industriei auto a regiunii, unde se află sediile Mercedes-Benz și Porsche. Formațiunea aproape și-a dublat scorul față de alegerile de acum cinci ani, ajungând la aproape 19% - cel mai bun rezultat al său într-un land din vestul Germaniei.

Totuși, rezultatul a fost sub ținta de 20% anunțată de partid, iar locul al treilea a fost perceput drept o dezamăgire pentru AfD, care spera să își extindă influența dincolo de bastioanele sale tradiționale din estul fost comunist.

Cu toate acestea, rezultatul confirmă capacitatea partidului de a-și extinde agenda dincolo de tema imigrației, valorificând anxietățile economice și obținând sprijin consistent chiar și în regiunile prospere din vest.

CDU-ul lui Merz a obținut 29,7%, în timp ce partenerii săi de coaliție la nivel federal, social-democrații, au suferit o înfrângere severă, cu doar 5,5%. Copreședintele SPD Lars Klingbeil, care este și vicecancelar și ministru al finanțelor, a vorbit despre „o noapte extrem de amară”.

Merz, în vârstă de 70 de ani, a întâmpinat dificultăți în încercarea de a relansa cea mai mare economie a Europei, un obiectiv pe care l-a declarat luni tot mai amenințat de creșterea prețurilor la energie provocată de războiul cu Iranul.

Popularitatea sa a fost afectată și de un discurs considerat de mulți drept diviziv într-o țară care pune mare preț pe consens și echilibru în politică.

Scrutinul de duminică a fost primul dintre cele cinci alegeri regionale programate anul acesta. Următorul va avea loc pe 22 martie în landul vecin Renania-Palatinat, unde partidele aflate la guvernare la nivel național se vor confrunta direct. Regiunea este condusă din 1991 de social-democrați, care în prezent sunt la egalitate în sondaje cu CDU-ul lui Merz.

În septembrie vor avea loc alegeri la Berlin și în două regiuni din estul Germaniei, unde AfD speră să obțină pentru prima dată o majoritate absolută și să instaleze un prim-ministru regional.

Politologul Albrecht von Lucke a numit rezultatul din Baden-Württemberg o „catastrofă” pentru guvernul lui Merz

„Înfrângerea a avut un efect devastator chiar la începutul anului”, a declarat el pentru ziarul Frankfurter Rundschau, subliniind că CDU-ul regional „cu siguranță nu a primit niciun impuls de la Berlin”.

„Dacă și Renania-Palatinat va fi pierdută acum, partidul va intra într-o poziție foarte slabă înaintea alegerilor extrem de importante din Saxonia-Anhalt”, unde AfD ar putea câștiga clar.

El a avertizat că coaliția aflată la guvernare va avea dificultăți dacă alegerile regionale vor continua să arate o scădere a sprijinului electoral.

„Acest lucru va amplifica teama, chiar panica, în ambele partide și eforturile lor de a se diferenția unul de celălalt”, a spus el. „Asta înseamnă că vom avea negocieri și mai dificile la nivel federal privind politicile guvernamentale, ceea ce va avantaja AfD”.

Özdemir a dus o campanie pragmatică și centristă pentru Verzi, care la nivel național sunt cotați în sondaje cu doar 12%. Analiștii spun că rezultatul ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru aripa dură („Fundi”) a partidului, a cărei influență a crescut după ieșirea Verzilor de la guvernare la Berlin anul trecut.

Activiștii pentru climă au subliniat că victoria Verzilor demonstrează că sprijinul pentru mașinile electrice, promovat de Özdemir, în detrimentul motoarelor cu combustie susținute de CDU, poate aduce voturi chiar și într-o regiune dominată de industria auto.