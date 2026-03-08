Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"

O aeronavă cu români din Dubai a ajuns duminică dimineaţa la Bucureşti, după 12 ore de întârzieri din cauza atacului Iranului. Sursa foto colaj: captură video Antena 3 CNN & Agerpres

O cursă aeriană care transporta români din Dubai spre Bucureşti a fost amânată aproape 12 ore, după ce o dronă iraniană a căzut sâmbătă în zona aeroportului din Emiratele Arabe Unite, provocând perturbări majore ale traficului aerian. Aeronava a reușit să decoleze abia după reluarea operațiunilor și a ajuns în ţară duminică dimineaţa. Unii dintre cei aflaţi la bordul avionului care i-a adus în siguranţă în România au declarat că sunt foarte dezamăgiţi de cum au fost ajutaţi de oficialii de la Consulatul nostru în Dubai. "A fost dezamăgitor – înseamnă că nu am avut mare sprijin din partea lor", a spus o turistă, iar o altă femeie a subliniat că "Pe primul loc au fost ruşii, care au fost foarte bine trataţi şi imediat i-au ajutat, noi, ultimii, ca de obicei".

Mărturiile românilor prinşi în Aeroportul din Dubai, atacat cu drone de Iran

O explozie puternică a fost auzită sâmbătă deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene. Operațiunile au fost suspendate temporar și reluate ulterior parțial, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

După 12 ore de aşteptări, aeronava cu românii blocaţi de mai multe zile în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu a decolat. La scurt timp după ce au aterizat pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă", unii dintre ei şi-au povestit experienţa. "O dronă a fost interceptată şi a căzut chiar în interiorul aeroportului, aeroportul a fost blocat. Toată lumea a fost speriată", a spus o femeie pe Aeroportul Otopeni.

Întrebată dacă mai avea vreo speranţă că se va întoarce astăzi, aceasta a spus: "Nu, pentru că, în momentul în care am fost îmbarcaţi, au început iar alarmele".

Despre intervenţia autorităţilor române de la Consulatul din Dubai, femeia a făcut următoarele declaraţii: "A fost dezamăgitor – înseamnă că nu am avut mare sprijin din partea lor. Probabil că au fost foarte mulţi (n.r.: români blocaţi în Dubai) şi au avut foarte mult de lucru, cu siguranţă, în această perioadă şi au avut alte proprităţi. Au fost copiii, care au fost în tabere şi alte cazuri prioritare".

O altă turistă a spus: "Cam rău, cu bomba... Ne-a fost frică... foarte rău. Ieri, la ora 14:00 (n.r.: sâmbătă trebuiau să se întoarcă), mai înainte cu o săptămână".

Despre întârzierea de 12 ore a zborului, o altă femeie a spus: "Am stat şi am aşteptat cu sufletul la gură să ajungem acasă. Da, au fost bombe. Nu, sub nicio formă (n.r.: nu credea că ajunge astăzi în România), cu agenţia am ţinut legătura".

Întrebată dacă este de părere că autorităţile române din Emirate şi-au făcut treaba, aceasta a răspuns astfel: "Sub nicio formă! Pe primul loc au fost ruşii, care au fost foarte bine trataţi şi imediat i-au ajutat, noi, ultimii, ca de obicei".

Iar o tânără a menţionat că ar fi trebuit să se întoarcă în România de pe 2 martie, însă, acest lucru s-a întâmpat abia azi, 8 martie.

"Emoţii, că prin ce au trecut, vă daţi seama: plecaţi de dimineaţa de la 6 şi au ajuns la ora asta", a povestit un bărbat care şi-a aşteptat ruda la Aeroportul Otopeni în această dimineaţă.

Andrei Ţărnea: Aprox. 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a mai anunţat astăzi că circa 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni.

"Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi care sunt în atenţia serviciilor consulare a României şi a Celulei de Criză a MAE. În acest moment, avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie. Dintre cei care au fost în atenţia noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziţie de România, 500 prin mijloace proprii", a declarat Andrei Ţărnea în timpul briefing-ului de presă, susţinut sâmbătă după-amiaza.



