Iranul amenință că poate să lupte cu SUA și Israelul încă șase luni, cel puțin: "Inamicul va fi lovit cu arme noi"

2 minute de citit Publicat la 09:20 08 Mar 2026 Modificat la 09:20 08 Mar 2026

Steagul iranian printre ruinele unei secții de poliție bombardate la Teheran. Sursa: Getty Images

Iranul a avertizat SUA și Israelul că este capabil să lupte încă cel puțin șase luni în războiul declanșat sâmbăta trecută și care a intrat în cea de-a opta zi.

Conflictul a fost marcat, duminică dimineață, de noi atacuri aeriene lansate de Republica Islamică în mai multe țări din Golf, în timp ce armata israeliană a anunțat lansarea unui nou val de lovituri vizând situri militare "în tot Iranul", notează Agerpres, care citează AFP.

"Forțele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue (să lupte) cel puțin șase luni de război intens, în ritmul actual al operațiunilor", a declarat la televiziunea de stat Ali Mohammad Naini, purtător de cuvânt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, armata ideologică a Republicii Islamice.

Regimul de la Teheran anunță noi atacuri cu "rachete avansate"

"În zilele următoare, un nou stil de atac va fi efectuat folosind rachete avansate, mai puțin utilizate, cu rază lungă de acțiune. Inamicul trebuie să se aștepte la atacuri țintite mai dureroase și mai precise", a adăugat purtătorul de cuvânt.

De partea cealaltă, Statele Unite și Israelul au vizat sâmbătă un depozit de petrol la sud de Teheran, conform presei de stat iraniene, acesta fiind primul atac raportat asupra infrastructurii petroliere iraniene de la începutul războiului.

Atacurile au lovit și un depozit de combustibil în nord-vestul capitalei, potrivit unui jurnalist al AFP care a văzut flăcări și fum ridicându-se de la fața locului.

Ulterior, autoritățile iraniene au anunțat că Statele Unite și Israelul au atacat în cursul nopții cinci depozite de petrol din Teheran și din împrejurimi.

Bombardamente și la Beirut

Duminică dimineață, la aproximativ 1.500 km distanță, suburbiile sudice ale Beirutului au fost din nou ținta bombardamentelor israeliene.

Armata statului evreu a comunicat că vizează infrastructura aparținând mișcării șiite pro-iraniene Hezbollah.

În Beirut, conform Ministerului libanez al Sănătății, forțele israeliene au lovit un hotel, omorând patru persoane și rănind alte zece.

Hotelul Ramada este situat în cartierul Raouche, pe malul mării, într-o zonă turistică ce fusese până acum ferită de atacurile israeliene.

Israelul a descris lovitura ca fiind un "atac de precizie" împotriva "comandanților superiori" ai Forței Quds, ramura de operațiuni externe a Gardienilor Revoluției.

Alte 12 persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene în Liban în cursul nopții, potrivit agenției oficiale de știri ANI.

Într-un discurs anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa va continua războiul împotriva Iranului "cu toată puterea", folosind "un plan metodic, cu multe surprize".

Peste 6000 de atacuri ale SUA și Israelului în prima săptămână de război

Războiul a început pe 28 februarie, când SUA și Israel au bombardat Teheranul și l-au ucis, printre alții, pe liderul suprem, Ali Khamenei.

De atunci, bombardamentele israeliene și americane asupra Iranului au continuat, în paralel cu atacurile israeliene din Liban.

Armata israeliană a declarat că a efectuat 3.400 de atacuri într-o săptămână. Washingtonul a raportat 3.000.

Autoritățile iraniene au raportat aproximativ 1.000 de persoane ucise de la începutul conflictului, dintre care 30% sunt copii, afirmații pe care presa internațională nu a putut să le verifice independent.