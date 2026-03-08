Povestea incredibilă a unei picturi a lui Michelangelo descoperite la Bruxelles. Fusese vândută la licitaţie pentru o sumă derizorie

Michel Draguet, directorul onorific al Muzeului de Arte Frumoase din capitala Belgiei, a anunţat că a descoperit o pictură care aparţine lui Michelangelo Buonarroti. Sursa foto: Getty Images

Michel Draguet, directorul onorific al Muzeului de Arte Frumoase din capitala Belgiei, a anunţat că a descoperit o pictură care aparţine lui Michelangelo Buonarroti. Cercetarea care a dus la aceste concluzii de bazează pe monogramele de pe pânză şi pe comparațiile cu desene deja confirmate că aparţin artistului renascentist.

Licitaţia din Italia

Povestea incredibilă a lucrării începe în Italia cu o pictură atribuită unui „pictor din secolele XVI-XVII”, care a apărut în catalogul casei de licitații Wannenes din Genova. Este vorba despre lotul 675 din 25 iunie 2020, relatează La Repubblica. „Iconografia picturii exprimă o cultură figurativă eterogenă, dictată de influențe toscano-romane inspirate din modele de Andrea del Sarto, Pontormo, Francesco Salviati și, bineînțeles, Michelangelo”, se arăta în listare. Cu toate acestea, însă, estimarea varia între 2.000 și 3.000 de euro. Lumea se afla în plină pandemie și, poate din acest motiv, pânza, ignorată, rămâne nevândută. Dintr-o dată, însă, cineva s-a arătat interesat de pictură şi astfel au început negocierile cu proprietarul, care mai întâi a dat înapoi și apoi a acceptat.

Între timp, Superintendența din Milano, prin intermediul Biroului său de Exporturi, a aprobat libera circulație a acestui obiect de artă vechi de peste șaptezeci de ani. Cu toate acestea, conform opiniei oficiale, acesta nu era considerat în mod evident un bun de interes cultural și nu avea atunci semnificație istorică. Certificatul, înaintat de Ministerul Culturii, afirma că pictura, realizată de un artist „anonim”, datează din secolul al XVII-lea și este în stare „bună”; valoarea sa este estimată la 15.000 de euro. Tranzacția s-a încheiat însă la 35.000. Astfel, în aprilie 2024, lucrarea a ajuns în Belgia, la domiciliul actualului colecționar, care descoperă cele două monograme și începe analizele tehnice și științifice.

Expertiza tehnică

La Paris, compania Arcanes, care se ocupă de capodoperele expuse în marile muzee din Franța, a început evaluarea. Între timp, Institutul Regal pentru Patrimoniul Cultural al Belgiei (KIK-IRPA), printre primele cinci din lume în acest domeniu, și-a publicat primele descoperiri. Datarea pânzei cu carbon 14 a plasat-o în perioada 1520-1580. Michelangelo a murit în 1564. Analizarea pigmenților a relevat utilizarea smalțului și a unui albastru folosit de mulți maeștri renascentişti, evident prezent și în Capela Sixtină. „Nu a fost posibil să se identifice pigmenți moderni în compoziția picturii, nici în vopseaua de sub monograme”, a confirmat Steven Saverwyns, directorul Laboratorului de Analiză a Pigmenților KIK-IRPA. „Crăpăturile naturale formate în stratul de vopsea traversează ambele monograme.” „Așadar, cu siguranță nu au fost aplicate după ce suprafața îmbătrânise. Dar, mai presus de toate, am găsit un roșu nou în mantia Madonei, derivat din coșenila mexicană (n.red. o insectă parazită, originară din Mexic și America Centrală, din care se extrage un colorant natural roșu intens, cunoscut sub numele de carmin ).” Încă un indiciu. „Prezența coșenilei mexicane susține o datare în jurul anilor 1540”, a mai precizat Draguet, „deoarece a apărut în Italia tocmai în acel deceniu, importată de familia Medici. Se găsește și în operele lui Tiziano.”

Pornind de la aceste date, istoricul de artă a întocmit un dosar de 600 de pagini. Dar aici este necesară o remarcă preliminară. Picturile non-murale de încredere ale lui Michelangelo sunt foarte puţine. Acestea sunt: ​​Tondo Doni de la Uffizi, singura certă; Tormento di Sant'Antonio de la Muzeul de Artă Kimbell din Fort Worth, Texas; și Seppellimento di Cristo și Madonna Manchester, ambele neterminate și expuse la Galeria Națională din Londra. Toate, însă, sunt atribuite fazei timpurii a maestrului renascentist, între sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. Pictura de la Bruxelles, însă, a fost creată aparent patruzeci de ani mai târziu.

În studiul voluminos al lui Draguet, comparațiile cu sculpturi și desene autografe au coroborat atribuirea. „Am folosit instrumentele cunoscătorului”, a explicat acesta. „Am început să observ.” Și pe laptop, derulează prin sutele de detalii. „Picioarele și tălpile lui Hristos belgian sunt suprapozabile peste cele ale figurii din desenul în cărbune de la Institutul Courtauld din Londra. Și aici, sfera apare într-o poziție similară. ” Această Pietà a fost pictată și dăruită Vittoriei Colonna (n.red. una dintre cele mai cunoscute poetese și intelectuale din Renașterea italienă și o prietenă apropiată a lui Michelangelo Buonarroti), în jurul anului 1544. Copia facsimil a originalului pierdut se păstrează la Muzeul Isabella Stewart Gardner din Boston.

Povestea tabloului

Corespondența dintre poeta Marchiza de Pescara și artist este bine cunoscută. La fel ca și apartenența sa la cercul Spiritualilor din Viterbo, grupul religios care își propunea reforma biserica sub conducerea cardinalului englez Reginald Pole. Draguet este convins: Michelangelo nu numai că proiectase o Pietà în acest context, dar o și pictase. Aceasta este. „De aceea o numesc Pietà Spirituali: pentru că pentru mine reprezintă manifestul acelei mișcări. Deși monumentală, ca toate operele de geniu, această pictură ajunge la esență: Isus este un om în întregime.” „Nu există simboluri ale crucii și nici îngeri care o susțin, așa cum se întâmplă în desenul pentru Vittoria Colonna. Aici este înfățișată jertfa sa și Madonna cerând cerului confirmarea Învierii. Această pictură este piesa lipsă dintre Pietățile lui Bandini și Rondanini, două sculpturi târzii, foarte asemănătoare cu această pânză.”

Odată cu Contrareforma și venirea noului Papă, Paul al IV-lea, lucrarea a devenit „scandaloasă”, potrivit istoricului de artă: „A fost ascunsă. Cred că de cardinalul Alessandro Farnese, apropiat de Michelangelo.” Cu siguranță, referințe directe la pictură se găsesc și în alte compoziții ale artiștilor Farnese. În Pietățile lor, frații Zuccari reproduc subiectul și locuri din Bruxelles, încorporând detalii canonice precum îngeri și simboluri ale crucii. Acest lucru se întâmplă în frescele din capela Palatului Farnese din Caprarola, unde Nicodim o înlocuiește pe Fecioară, și în special în pânza lui Federico Zuccari, aflată acum în colecția Musée des Beaux-Arts din Nancy, datată în jurul anului 1570, care pare să derive direct din pictura belgiană.

„Aceste monograme demonstrează importanța operei de la Bruxelles”, a adăugat Draguet. „Nu sunt un specialist strict în Michelangelo, este adevărat. Dar am invitat cinci experți internaționali să vină aici. Până acum, doar unul a răspuns: nu știu dacă va veni. Mi-ar plăcea ca această lucrare să stârnească o dezbatere publică.”

O dezbatere internaţională

S-au întreprins mai multe contacte pentru o expoziție în Statele Unite și Japonia. „Poate ar putea fi studiată la Institutul Courtauld din Londra, care deține desenul Visului și este un loc de cercetare.” Proprietarul a luat în calcul şi varianta de a vinde tabloul. Acest tablou ar putea deveni un nou Salvator Mundi (​ n.re. pictură celebră atribuită lui Leonardo da Vinci, reprezentându-l pe Iisus Hristos ca binecuvântător, ținând un glob de cristal), achiziționat pentru o sumă de bani mizerabilă și acum reprezintă cea mai scumpă lucrare din istorie. „Nu, aici e o altă poveste. Avem monogramele, comparații incredibile. Leonardo a fost copiat la nesfârșit de atelierul său.”