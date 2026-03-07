Amazon e acuzată că inundă piața cu cărți generate cu AI. Scandal la Festivalul de Carte de la Paris

Festivalul de Carte de la Paris din aprilie 2025. Foto: Profimedia Images

Festivalul de Carte de la Paris, care urmează să aibă loc luna viitoare, a fost în mijlocul unui scandal din cauza companiei americane Amazon. Asociația librarilor din Franța a decis să boicoteze evenimentul pentru ceea ce a numit o decizie „iresponsabilă” de a colabora cu Amazon. Compania fondată de Jeff Bezos și-a retras sponsorizarea și a denunțat, la rândul ei, o „controversă absurdă”, relatează The Guardian.

Festivalul, programat să aibă loc între 17 și 19 aprilie, se va desfășura acum fără sprijinul companiei americane, după o decizie comună a organizatorilor și a Amazon de a încheia parteneriatul.

Disputa a început după ce asociația librarilor francezi, Syndicat de la Librairie Française (SLF), a anunțat că va boicota festivalul în semn de protest față de implicarea Amazon.

SLF a fost foarte critică la adresa Amazon, susținând că acesta destabilizează piața de carte. Într-un comunicat citat de publicația The Bookseller, organizația a acuzat compania că încearcă „să inunde piața cu cărți false generate de inteligența artificială, promovate prin recenzii false, scrise de cititori falși, care ajung în fruntea unor clasamente false”.

De asemenea, a criticat asociația editorilor și organizatorii festivalului pentru ceea ce a numit o decizie „iresponsabilă” de a colabora cu Amazon, luată în numele unor interese financiare pe termen scurt.

„Suntem profund dezamăgiți de această manevră partizană a SLF. Bazându-se pe afirmații nefondate și înșelătoare, deturnează evenimentul în propriul beneficiu și îl îndepărtează de scopul său legitim – și anume celebrarea lecturii, a cititorilor și a autorilor.”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon într-un comunicat.

Amazon a spus că a decis să se retragă pentru a „evita să contribuie la această controversă absurdă”.

Organizatorii evenimentului, Paris Livres Événements, o filială a asociației editorilor din Franța, au declarat că colaborarea a fost încheiată din cauza „ostilității față de prezența Amazon ca sponsor”. Ei au explicat că măsura a fost luată pentru a preveni „perturbări serioase” și pentru a proteja interesele celor 450 de expozanți și ale celor aproximativ 120.000 de vizitatori.

Aceștia au adăugat că scopul lor este „să reducă tensiunile” și să permită desfășurarea festivalului într-o „atmosferă pașnică”. „Nimeni nu ar avea de câștigat dacă acesta ar fi pus în pericol”, au spus organizatorii.

Festivalul este așteptat să se desfășoare conform planului în aprilie, fără prezența companiei fondate de Jeff Bezos.