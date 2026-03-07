Cum a reușit un pensionar care abia își plătea chiria să ajungă la un câștig de 3.500 de euro

Bărbatul nu și-a acceptat situația și a învățat o meserie noua. Foto: Getty Images

Povestea lui Ángel, un pensionar de 77 de ani din Spania, arată cât de mult poate schimba determinarea cursul unei vieți. Deși a trecut prin momente dificile, bărbatul a refuzat să se resemneze și a găsit o cale de a merge mai departe, potrivit telemadrid.es.

Situația lui nu este una rară. În 2008, în plină criză economică, Ángel a fost concediat și a fost nevoit să se pensioneze anticipat. A rămas cu o pensie de doar 850 de euro pe lună. Aproape toată suma, 840 de euro, mergea pe plata locuinței, ceea ce însemna că îi rămâneau doar 10 euro pentru restul cheltuielilor.

În loc să accepte situația, la vârsta de 73 de ani a decis să o ia de la capăt. A investit într-un utilaj de tip retroexcavator și a învățat o meserie nouă. Cu răbdare și multă muncă, a început să primească tot mai multe lucrări.

Astăzi, veniturile sale lunare ajung la aproximativ 3.000 – 3.500 de euro.

Povestea lui este adesea citată drept un exemplu de perseverență. Chiar și atunci când viața aduce dificultăți majore, dorința de a merge mai departe poate deschide drumuri neașteptate.

În același timp, cazul lui Ángel reflectă o realitate tot mai des întâlnită în Spania: mulți pensionari sunt nevoiți să își caute un loc de muncă pentru a putea trăi decent, iar numărul lor continuă să crească.