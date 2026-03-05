Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion

Oana Țoiu și Victor Ponta. sursa foto: Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat, la Antena 3 CNN, că fiica lui Victor Ponta, în vârstă de 17 ani, nu îndeplinea criteriile stabilite pentru zborurile de evacuare, unde prioritate au copiii mai mici și persoanele cu urgențe medicale, iar locurile au fost limitate. Oana Țoiu, ministrul de Externe, este acuzată că ar fi intervenit pentru ca Irina Ponta, fiica fostului premier, să fie scoasă din avionul de repatriere organizat pentru românii blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Cătălina Porumbel: Faceți publică lista cu persoane care trebuiau să se urce în acel autocar și mai apoi să se îmbarce în avion în Oman?

Andrei Țărnea: Și eu și dumneavoastră știm că este ilegal să dai date personale. În consecință, în baza GDPR, acest lucru este imposibil legal. Numele persoanelor sunt date personale.

Cătălina Porumbel: Când l-a sunat doamna Țoiu pe consulul din Dubai în ultimele 24-48 de ore?

Andrei Țărnea: Celula de criză este în contact permanent cu toți colegii noștri ambasadori sau consuli generale afectate de acest război.

Cătălina Porumbel: Este adevărat că domnul consul din Dubai i-a spus doamnei Țoiu că pe listă este și...

Andrei Țărnea: Nu știu ce i-a spus domnul consul din Dubai doamnei Țoiu sau dacă au avut o asemenea convorbire. Ceea ce știu este că instrucțiunile transmise către colegii noștri din ambasade și consulate erau clare.

Cătălina Porumbel: Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, era pe această listă?

Andrei Țărnea: Nu știu cine sunt cetățenii de pe listă. Efectiv, nu știu. Nu știu de ce ar trebui să știm, nominal, oamenii de pe listă.

Listele vizează cazuri de persoane care au făcut sesizări de asistență consulară. Atunci când vorbim despre zboruri de evacuare, aceste cazuri de care vorbim noi – este un zbor de evacuare organizat de România în cadrul mecanismului european de protecție civilă și în acesta, prioritățile sunt foarte clare: copii și persoane cu urgențe medicale.

Cătălina Porumbel: Aveau posibilitatea să îi ia bilet unui adult la un program comercial și să lase o adolescentă să urce în avion? Era prioritate adolescentul de 17 ani?

Andrei Țărnea: Nu. Pentru că pe spații există aproape 300 de copii de diferite vârste care reprezintă priorități în ordinea vârstei: de la nou-născuți până la adolescenți. În acest sens, prioritățile efectiv transmise către toți colegii noștri se referă la respectarea acestora.

Aeronava este la capacitate și 30 la sută dintre locurile din această navă sunt rezervate unor cetățeni ai UE, din aceleași categorii: copii și persoane cu probleme medicale.

Întrebat de ce nu a urcat Irina Ponta în locul unuia dintre adulții care însoțeau copiii, Andrei Țărnea a precizat că „nu puteam pentru că este ilegal. Nu se putea scoate cineva care avea un acord primit din partea unui părinte, legal, să însoțească un copil în străinătate.

Irina Ponta nu îndeplinea condițiile, pentru că acestea sunt cumulative: să fie o persoană în lista categoriilor respective, adică copil și trebuie să fie în ordine vârstelor care se iau pe zborurile de evacuare. Sunt mai mulți copii de vârstă mică ce stăteau să se îmbarce decât au fost îmbarcați. Scandalul ar fi fost dacă nu respectam acest criteriu și îmbarcam un adolescent de aproape 18 ani în locul unui copil de 15, de 12 sau 1un an”.