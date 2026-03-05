Româncă blocată în Dubai: ”Am primit o alertă pe telefon de ameninţare cu rachetă, stăm în casă, cu perdelele trase”

Ce cheltuieli au românii blocaţi în Dubai. Sursa foto: captură video

Bianca Militaru, o româncă blocată în Dubai alături de fiul ei şi alţi patru adulţi, a afirmat, joi, la Antena 3 CNN, că autorităţile noastre n-au făcut "nimic" pentru ca ei să revină acasă şi că, într-un final, a reuşit să plătească 2.100 de euro pentru două bilete de avion la compania Fly Dubai, pentru un zbor programat în 12 martie. "În acest moment, ne-am achitat singuri prelungirea şederii. Momentan, nu e claritate în sensul ăsta", a spus românca, referindu-se la anunţul iniţial al autorităţilor din Dubai că vor suporta toate chetuielile cu cazarea, promisiuni care nu s-au materializat însă.

"În urmă cu scurt timp am primit o alertă pe telefon de ameninţare cu rachetă sau dronă. Iar pe grupul de români pe care ne-am înscris am văzut că români care află în acest moment în Abu Dhabi au primit aceeaşi alertă. Stăm în casă, cu perdelele trase...

(n.r. - ce au făcut autorităţile române ca să vă întoarceţi acasă?) Din păcate, nimic. Încă de pe 28 februarie, am contactat Consulatul din Dubai. Oamenii au fost amabili, dar, din păcate, informaţiile către noi au venit disparat. Nu am înţeles mare lucru, apoi companiile aeriene ne-au informat că ni s-au anulat zborurile. Urma să călătorim cu Wizz Air. Ştiam că până pe 7 martie spaţiul aerian e închis, dar, totodată, vedeam că uşor-uşor se eliberează culoare de zbor şi că au reuşit să ridice de la sol anumite aeronave.

Noi am reuşit să dăm de cei de la Wizz Air, în cele din urmă, pe ei suntem foarte supăraţi pentru cum au gestionat situaţia. Am reuşit acum 2 zile să găsim un zbor de întoarcere pe 10 martie, dar aseară ni s-a anulat şi acesta. Am sunat la Consulat şi i-am întrebat către ce companie să ne îndreptăm atenţia, pentru că nu ştim cine mai zboară.

Dimineaţă am mers la biroul celor de la Fly Dubai, din Dubai. Am stat la coadă şi am reuşit să ne luăm bilete pentru 12 martie. Costul pentru bilete pentru mine şi fiul meu ajunge la 2.100 de euro. Iar cazările le-am prelungit, deja intrăm în a doua prelungire", a afirmat Bianca Militaru.

Ea a spus că îşi plăteşte singură şi cazarea la hotel:

"(n.r. - sunt decontate costurile de autorităţile din Emirate?) În acest moment, ne-am achitat singuri prelungirea şederii. Pe data de 1 martie am mers la recepţie şi am întrebat care este procedura. Am primit o adresă de mail, n-am primit niciun răspuns. Momentan, nu e claritate în sensul ăsta. Nu ştim dacă ne vor despăgubi.

Călătorim cu 4 persoane care sunt mai în vârstă. Aveau reţete medicale la ei, au mers la farmacie şi şi-au suplimentat pastilele. Din fericire, suntem bine".