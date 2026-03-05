HARTĂ. Care sunt toate țările implicate acum în războiul cu Iranul. Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde

Războiul din Iran s-a extins rapid dincolo de Orientul Mijlociu. De la începutul atacurilor americane de sâmbătă, Iranul a ripostat împotriva Israelului și a mai multor state din Golf, cufundând regiunea și mai mult în haos. Rachetele și dronele Iranului au ajuns până în Cipru, Turcia și Azerbaidjan.

Ambasadele SUA din regiune rămân în alertă maximă, Departamentul de Stat îndemnând americanii să plece imediat .

Țări implicate în războiul cu Iranul

Statele Unite: Președintele Trump a declanșat conflictul sâmbăta trecută cu o operațiune militară masivă care viza distrugerea programului nuclear al Iranului, a arsenalului său de rachete și a rețelelor sale indirecte - și, în cele din urmă, forțarea unei schimbări de regim, scrie Axios.

Cel puțin șase militari americani au murit de la începutul conflictului.

Israel: SUA și Israelul au coordonat atacul după luni de negocieri eșuate privind programul nuclear al Iranului.

Atacurile israeliene l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, împreună cu zeci de înalți oficiali iranieni.

Emiratele Arabe Unite: Aliatul SUA a fost lovit cu aproximativ 800 de proiectile din Iran de la începutul războiului.

Dronele iraniene au atacat un hotel de lux din cartierul Palm Jumeirah din Dubai și au provocat incendii în portul Jebel Ali, unul dintre cele mai importante centre comerciale din regiune.

Emiratele Arabe Unite și-au închis ambasada din Teheran și iau în considerare acum o acțiune militară.

Qatar: Mica națiune din Golf, care a avut din punct de vedere istoric legături de prietenie atât cu SUA, cât și cu Iranul, și-a suspendat cea mai mare parte a producției de gaze naturale după ce dronele iraniene au atacat două dintre instalațiile sale energetice.

Forțele aeriene qatareze au doborât, de asemenea, două avioane de vânătoare iraniene Su-24.

Kuweit: Iranul a atacat Kuweitul în prima zi de război, un atac care a dus la primele morți în rândul americanilor.

Oficiali americani au declarat că avioane de vânătoare americane au fost doborâte din greșeală de focul prietenos kuweitian luni. Toți cei șase membri ai echipajelor s-au catapultat și sunt în stare stabilă.

Bahrain: Iranul a vizat bazele americane din Bahrain, iar videoclipurile arată fum ridicându-se din apropierea sediului Flotei a 5-a a Marinei SUA din Manama.

Dronele iraniene au lovit, de asemenea, mai multe clădiri rezidențiale din capitala Bahrainului.

Oman: Iranul și-a extins atacurile pentru a include bazele americane din Oman în a doua zi de război.

În special, Omanul a mediat discuții nucleare indirecte între Washington și Teheran.

Arabia Saudită: Iranul a vizat baze americane din Arabia Saudită în a doua zi de atacuri.

Luni, Iranul a atacat ambasada SUA din Riyadh.

Dronele iraniene au lovit rafinăria de petrol Ras Tanura - una dintre cele mai mari din lume - forțând o închidere parțială . Oficialii israelieni cred că Arabia Saudită ar putea lua, de asemenea, măsuri militare ca răspuns, relatează Axios.

Iordania: Iranul a lansat rachete și drone asupra instalațiilor militare americane din țară.

Liban: Hezbollah a intrat în război de partea Iranului, lansând luni rachete și drone asupra Israelului — încălcând un armistițiu în vigoare din noiembrie 2024.

Israelul a răspuns cu atacuri aeriene intense în Liban, ucigând cel puțin 40 de persoane, inclusiv mai mulți comandanți Hezbollah. Israelul a lansat, de asemenea, o incursiune în sudul Libanului.

Irak: Iranul a atacat regiunea kurdă din Irak, pe care o consideră a fi strâns aliniată cu SUA.

Milițiile pro-iraniene au atacat, de asemenea, bazele americane din Irak, iar susținătorii acestora au încercat să ia cu asalt complexul ambasadei americane din Bagdad.

Cipru: Dronele au lovit baza Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri, în Cipru, atrăgând Regatul Unit și Uniunea Europeană în conflict. Presa cipriotă a relatat că atacurile au provenit probabil din partea Hezbollah.

Turcia: O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru

Azerbaidjan: Dronele iraniene au atacat joi un aeroport local și zone civile din țară, a anunțat Ministerul azer al Apărării.

Azerbaidjanul a declarat că se va pregăti pentru „măsurile de represalii necesare pentru a apăra integritatea teritorială și suveranitatea țării”.

Regatul Unit: După ce o dronă iraniană a lovit baza britanică din Cipru, prim-ministrul britanic Keir Starmer a autorizat SUA să folosească bazele aeriene britanice pentru a ataca siturile de rachete iraniene și a trimis în regiune un distrugător al Marinei Regale și elicoptere contra-drone.

Franța și Germania: Ambele puteri ale UE au solicitat inițial revenirea la negocieri, dar au deschis posibilitatea de a ataca Iranul după ce atacurile iraniene au lovit personalul lor - inclusiv o tabără a armatei germane din Iordania.

Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat marți Casa Albă și a discutat despre conflict cu Trump.