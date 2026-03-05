Americanii i-au cerut ajutorul lui Zelenski împotriva dronelor iraniene. Ce le-a răspuns Președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că SUA au cerut „sprijin specific” împotriva dronelor Shahed în Orientul Mijlociu. „Ucraina ajută partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre și la protejarea vieților poporului nostru”, a scris el pe X.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific împotriva «shahedurilor» din regiunea Orientului Mijlociu. Am dat instrucțiuni să se furnizeze mijloacele necesare și să se asigure prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară. Ucraina ajută partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre și la protejarea vieților poporului nostru”, a scris Zelenski.

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

În cele mai recente declarații, Donald Trump a spus, pentru Axios, că trebuie să se implice personal în alegerea următorului lider al Iranului așa cum a făcut-o în Venezuela. Trump a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat, Ali Khamenei, este cel mai probabil succesor, precizând totodată că acest rezultat este inacceptabil.

Separat, șeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat joi că Iranul nu caută nici „încetarea focului”, nici „negocieri” cu Statele Unite, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Am negociat deja cu ei în două rânduri şi de fiecare dată ne-au atacat chiar în mijlocul negocierilor. Nu cerem încetarea focului. Nu vedem niciun motiv de a negocia cu Statele Unite”, a spus el într-un interviu difuzat de postul de televiziune american NBC News.