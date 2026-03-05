Nicușor Dan: „Dezbaterea pe buget este o dezbatere legitimă”. Ce spune despre schimbarea premierului Ilie Bolojan

Foto: Captură Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a spus joi, la Ambasada României din Polonia, că dezbaterea pe buget „este o dezbatere legitimă”. Despre schimbarea premierului, el a pus că este mai bine ca deciziile de acest fel trebuie „să fie luate fără o expunere publică excesivă”.

„Sunt nişte chestiuni care sunt de natură executivă şi parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanţii fiecăruia din partidele din coaliţie, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an. Binenţeles avem o coaliţie, în coaliţie sunt nişte partide, partidele astea au nişte oameni, oamenii aceştia spun lucruri despre alţii, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget.

Ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile pe care le menționați. Domnul Nazare a fost la mine, dar, spre deosebire de iunie 2025, când știam fiecare virgulă din buget, acum nu pot să cunosc decât cifrele mari și nu știu dacă există spațiu pentru fiecare tip de cheltuială”, a spus el.

Nicușor Dan a subliniat ca dezbaterea pe buget „este o dezbatere legitimă”.

„Este o dezbatere legitimă. Sunt partide care au publicuri ce își doresc alte lucruri, dar, în final, bugetul se va închide așa cum se va închide.

În condiții normale, într-o țară aflată în pace și cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul este o lege foarte importantă. Dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că bugetul nu îți satisface viziunea politică, este legitim să ieși de la guvernare. Dar nu suntem în acea situație”, a spus Nicușor Dan.

Mai mult, el a pus că este mai bine ca deciziile privind schimbarea premierului „să fie luate fără o expunere publică excesivă”.

„Haideți să închidem mai întâi discuția despre buget și, după aceea, evident că vor mai fi decizii. Vor exista și contradicții, uneori chiar personale, între oamenii care trebuie să ia aceste decizii.

Este mai bine ca aceste decizii să fie luate fără o expunere publică excesivă, tocmai pentru a nu îngrijora populația. Mai departe, într-un cadru democratic, fiecare este liber să își exprime poziția în legătură cu chestiunile esențiale”, a mai spus șeful statului.