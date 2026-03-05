Nicușor Dan: România nu va găzdui focoase nucleare în viitorul mediu

sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că România nu va găzdui focoase nucleare pe teritoriul său, subliniind că protecția oferită de umbrela nucleară a NATO nu presupune prezența armelor nucleare în țară.

„Încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela militară a NATO și este foarte important. A fi protejat de umbrela nucleară a NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar. Și, în viitorul mediu, nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite pe teritoriul României”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre relația de securitate dintre România și Franța, într-un context regional complicat.

„În ceea ce privește discuția cu Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta. E o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat. În momentul în care vor discuta elemente excepționale care depășesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a mai spus președintele.

Declarațiile vin în contextul în care surse oficiale de la Palatul Cotroceni au precizat pentru Antena 3 CNN că România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză.

Anunțul a fost făcut după ce președintele Emmanuel Macron a prezentat o schimbare majoră a doctrinei nucleare a Franței și o listă de state europene care ar putea beneficia de protecție nucleară în cadrul unei strategii de apărare la nivelul Uniunii Europene.