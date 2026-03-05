„Au dat cu ură, să mă omoare”. Un consilier local AUR a ajuns la spital cu fractură facială după ce a fost bătut în ședința de consiliu

sursa: colaj foto-video Facebook / Primăria Vidra / Constantin Stoian

Un consilier local AUR a ajuns la spital cu fractură facială după ce a fost bătut în timpul ședinței Consiliului Local din comuna Vidra, județul Ilfov. Incidentul ar fi avut loc în cursul după-amiezii, iar politicianul, Constantin Stoian, îi acuză de agresiune pe un consilier PSD și pe fostul primar PNL al localității, scrie Hotnews.

Acesta susține că altercația a avut loc în timpul ședinței de consiliu local de joi și că a fost lovit de consilierul PSD Constantin Marinescu și de fostul primar PNL al comunei Vidra, Gabriel Dinică.

„Agresorii au fost Marinescu Constantin și Dinică Gabriel, care nu știu cum a ajuns în sala de consiliu, nefiind consilieri. Eu publicasem în media anumite aspecte legate de corupția din primărie care îi priveau și pe ei. Totul a fost premedidat. M-a interpelat Dinică cu apelativul «cine … ești bă, tu, să vorbești de aceste lucruri»”, a relatat consilierul AUR Stoian jurnaliștilor Hotnews.

Politicianul afirmă că a fost agresat în timpul ședinței și că a fost salvat de intervenția unui alt consilier local, colegul său din AUR, Lucian Matei.

„Mi-am dat seama ce intenție avea. Eu stând pe scaun, m-am ridicat și a venit Gabriel Dinică în fața mea agresiv, l-am împins, iar Marinescu a venit prin spate lovindu-mă puternic, apoi m-au dărâmat și au dat cu ură, să mă omoare… dacă nu intervenea Matei Lucian, mă omorau în bătaie. Loveau cu un sadism feroce, chiar așa căzut cum eram”, a spus Constantin Stoian.

În urma incidentului, consilierul local a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din București. El susține că medicii au stabilit diagnosticul de fractură facială și că urmează să fie transferat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”.

Politicianul mai spune și că la spital au ajuns și polițiști din Ilfov, care au întocmit un proces-verbal.

Consilierul AUR a publicat și un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care apare cu sânge pe față și cu o umflătură vizibilă, afirmând că „dacă spui adevărul, caută să te omoare mafia PSD-PNL”.

„Când nu ești de acord cu mafia PNL-PSD... În campanie veneau la mine, atunci voiau să îl bage pe Tudor Marian în pușcărie și acum, când s-a descoperit că toți sunt părtași la mafia din comună, vin și te omoară în consiliu. Asta au făcut-o ăștia de la PSD și PNL. Deci asta se întâmplă când cauți dreptatea. Deci ești omorât cu dreptatea în mână. Când se ridică o voce în comună, îi dai la temelie, ca să alegeți pe cine trebuie. Să îi alegeți pe ăștia de la PSD și PNL să vă rupă oasele”, spune acesta pe filmarea publicată pe rețeaua socială.

Consilierul PSD Constantin Marinescu nu a negat incidentul, însă nu a vrut să îl comenteze: „E problema lui. Fiecare să-și asume. Deci, nu am ce să discut, fiecare organ își face datoria, da? Nu am ce să comentez. Lăsați-l, eu nu am ce discuta cu acest personaj care este… de joasă speță, da?”

Un alt consilier local, Lucian Matei (AUR), afirmă că a fost martor la incident și susține că agresiunea a avut loc chiar în timpul ședinței de consiliu.

„L-au abordat, el n-a reacționat cu absolut nimic… în afară de a cădea și a-și lua pumni și picioare, în timpul ședinței, la ora 15:00. După primele 10 minute a început scandalul. I-a deranjat pe agresori, făcând un filmuleț pe TikTok despre clădirile comunei, cum au fost cooperativa și căminul local. Nu e prima dată când el și eu suntem agresați. Asta e a doua, a treia oară”, a declarat Matei.

Într-un comunicat, AUR a condamnat incidentul, despre care spune că reprezintă „o agresiune gravă petrecută în cadrul ședinței Consiliului Local Vidra (județul Ilfov), unde consilierul local AUR Constantin Stoian a fost atacat și bătut de către consilierii locali PSD-PNL”.