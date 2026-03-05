Daciana Sârbu îi face plângere penală Oanei Ţoiu pentru abuz în serviciu: Mi s-a spus că fiica mea este o vulnerabilitate de imagine

Daciana Sârbu îi face plângere penală Oanei Ţoiu pentru abuz în serviciu. Sursa foto: captură video

Daciana Sârbu a declarat, joi seară, la Antena 3 CNN, că va formula o plângere penală împotriva Oameni Ţoiu, după ce ministra de Externe ar fi blocat repatrierea fiicei ei şi a lui Victor Ponta din Emirate. "Doamna Ţoiu nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu, pentru că eu sunt mama Irinei. "Mi s-a dat această explicaţie: este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion. Şi eu am pornit acest scandal, ca mamă a Irinei. Copilul meu nu are vină, este un copil minunat, nu trebuie să înţeleagă că, dacă o cheamă cumva, este vinovată", a declarat Daciana Sârbu.

"Doamna Ţoiu nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu, pentru că eu sunt mama Irinei. În momentul în care s-a întâmplat asta, am răspuns la telefon, am auzit copilul plângând şi am aflat motivul. Orice mamă ar fi reacţionat la fel. Am simţit că înnebunesc, am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce am întâmplat. Nu doresc să pun personalul din Consulat în situaţia în care...

Mi s-a dat această explicaţie: este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion. Şi eu am pornit acest scandal, ca mamă a Irinei. Copilul meu nu are vină, este un copil miununat, nu trebuie să înţeleagă că, dacă o cheamă cumva, este vinovată. N-a dat din picior că vrea avion, n-am avut nici private jet. Am avut 4 zboruri anulate. Copilul a stat în interiorul universităţii. A mers acolo pentru că a aplicat şi la această universitate. Asta făcea la Abu Dhabi când a început războiul.

De sâmbătă, am dat mii de telefoane: la consulat, la agenţii de turism, la prieteni... să găsim o rută, să plece cumva. Ea e de joi acolo. Ea trebuia să plece duminică.

În niciun caz nu puteam opta pentru varianta de a merge singură cu o maşină la Riad, pentru că erau 16 ore prin deşert... Am aşteptat s-o punem pe un zbor de linie. Am făcut ce face orice părinte disperat. Eram pe listă la Consulat, am anunţat: copilul este minor, neînsoţit.

Azi, când au transferat-o de la Abu Dhabi la Consulat, pentru că ni s-a spus că există acest zbor şi criteriul este să fie minoră şi neînsoţită, pentru că mai erau copii majori în aceeaşi situaţie cu Irina... Am zis ok. Se poate? Se poate. Ok, copilul o să fie la 9 la Consulat. La 11 m-a sunat plângând", a spus Daciana Sârbu, care a continuat:

"La Consulat, înainte să ajungă în autocar, m-a sunat şi mi-a spus: Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voie. Ei nu i s-a dat nicio explicaţie, mi s-a dat... Ea cu siguranţă avea loc în autocar.

(Mihai Gâdea: Există informaţii că ar mai fi rămas locuri în autocar) Şi chiar în acel avion, dar probabil între timp s-au ocupat. Este foarte greşit că acest război se duce în zona Ponta - ministrul de Externe. Războiul l-am pornit eu, pentru că este o mare nedreptate. Copilul nu avea nicio vină. Nu pot să explic de ce e în Muscat şi nu se urcă în avionul acela.

Eu vă spun că nu vă mint şi am fost pusă în această situţie pe care n-am anticipat-o. N-am tras sfori. N-am sunat pe nimeni ca eu să fiu în avion. Probabil şi personalul ştia că există acest copil pe o listă. Criteriile europene nu spun că trebuie să fie grupuri şcolar. Ele spun clar: copil minor neînsoţit. Avea o mare problemă: că nu o chema cum trebuie.

Eu mi-am promis mie, ca mamă, că nu las lucrurile aşa. Doamna Ţoiu nu se războieşte cu Victor Ponta, el e plecat în altă ţară. Nu a sunat el să se revolte că nu e în autocar. A aflat de la mine".

Ce i-au spus fiicei lui Ponta la Consulat

Soţia lui Victor Ponta va depune plângere împotriva Oanei Ţoiu:

"I s-a spus: sun-o pe mama. (n.r - să ce?) Să-i explicăm că nu se mai poate urca în avion, că e o problemă de imagine. Doamna ministru are o problemă de imagine prin cum a gestionat situaţia. Am intuit că se bazează pe faptul că aceşti români rămaşi în Dubai nu sunt prea plăcuţi: e Dubai... ce căutau acolo... Şi atunci nu avea o problemă că nu se organizează eficient repatrierea. Şi nu şi-a dorit să aibă o problemă, iar doamna ministru a zis că avem o problemă mai puţin.

Ea a rămas în Consulat. Eu nu stau să analizez... Sper să mă cunoască doamna Ţoiu de azi pe mine. (n.r. - ce înseamnă, îi faceţi plângere penală?) Da, bineînţeles, pentru abuz în serviciu. Nu renunţ, copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic. Copilul plângea şi spune că nu mai suportă: Vreau acasă, nu cred c-o să mai ajung niciodată.

Ce mamă nu s-ar fi luptat cu oricine? Sper ca în noaptea asta sau mâine dimineaţă să plece.

Am trimis nişte prieteni la Consulat, au luat-o de acolo. Apoi a fost o altă alarmă de bombardament.

Cu siguranţă, doamna Ţoiu a dus discuţia în zona politică. Am simţit că era foarte important să povestesc fiecare moment. Copilul n-a fost pus pe nicio listă în locul altcuiva. Sunt convinsă că doamna Ţoiu ar putea avea o problemă de imagine despre cum a gestionat această criză. Orice mic scandal ar fi explodat".

Daciana Sârbu a mărturisit şi cum îşi încurajează fiica:

"Nu vreau să intru în niciun război politic. Doamna Ţoiu se luptă cu mine, cu Daciana Sârbu, mama Irinei, dar totuși, anii de politică din spate mă fac să spun că atunci când nu vrei să spui ceva și nu vrei să răspunzi la o întrebare, te porți așa ca în conferința de presă. E, sigur, o tehnică pe care ori o înveți, ori o deprinzi. În momentul în care vorbești mult în public, ți se pun multe întrebări, probabil foarte multe, la care nu vrei să răspunzi. Dezvolți această abilitate de a ocoli răspunsul.

Încercăm să-i spunem că o să vină acasă, c-o să fie în patul ei mâine. Că facem orice e posibil ca să vină acasă. N-am văzut nicio postare de la USR sau susţinător al doamnei: pe ce criterii alegem persoanele în situaţii în care ele îşi riscă viaţa. Cine îi pune pe lista aia? Că poate avioanele pleacă pe jumătate goale.

Eu un copil disperat, cu părinţi disperaţi, aflat într-o zonă de pericol. Şi doamna Ţoiu a spus: Şi eu sunt mamă, am 2 fete. Nu cred că şi-a imaginat cum e să fii în această situaţie, ca mamă".