Prognoza meteo actualizată până pe 30 martie. ANM: Urmează temperaturi de 17 grade, dar şi ploi

1 minut de citit Publicat la 08:37 04 Mar 2026 Modificat la 08:41 04 Mar 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 02 – 30 martie. Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată, până pe 30 martie. La începutul primei luni de primăvară, meteorologii au precizat că vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate și puține ploi. Ulterior, până pe 30 martie, valorile termice și precipitațiile vor reveni la normalul perioadei.

Noile veşti ale specialiştilor de la ANM vin la scurt timp după ce au transmis cum va fi vremea în fiecare regiune a ţării începând de săptâmâna aceasta şi până pe 15 martie.

Cum va fi vremea în săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru intervalul 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru perioada cuprinsă între 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.