Cod galben de ceaţă în 11 judeţe. ANM: Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceţii pe mai multe drumuri din ţară şi polei pe DN 7

Cod galben de ceaţă în 11 judeţe, valabil până la ora 09:00. Sursa foto: Getty Images

Circulaţia se desfăşoară marţi dimineaţa în condiţii de ceaţă pe drumurile din 11 judeţe, dar şi pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A4 Ovidiu - Agigea. Pe fondul avertizării celor de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) de cod galben de ceață, autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, în special în zonele unde vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că ceaţa scade vizibilitatea în trafic, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A4 Ovidiu - Agigea. Se circulă pe un carosabil parţial umed, fără valori ridicate de circulaţie.

Pe autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Adjud nu sunt semnalate probleme de vizibilitate, iar carosabilul este preponderent umed, fără precipitaţii.

Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, pe tronsonul kilometric 200 - 230, între localităţile Călimăneşti (judeţul Vâlcea) şi Şelimbăr (limita cu judeţul Sibiu), este semnalat polei. Se acţionează cu material antiderapant.

Cod galben de ceaţă în 11 judeţe, valabil până la ora 09:00:

județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Gogoșu, Corcova, Jiana, Breznița-Ocol, Tâmna, Devesel, Izvoru Bârzii, Șișești, Gruia, Malovăț, Prunișor, Broșteni, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Livezile, Voloiac, Vânjuleț, Husnicioara, Ilovăț, Rogova, Șovarna, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu; Strehaia, Vânju Mare, Corcova, Pătulele, Cujmir, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Bâcleș, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlățel;

; județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

; județul Botoşani: Albești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni;

Totodată, ceaţa scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Teleorman şi Tulcea, iar în funcţie de condiţiile locale este favorizată depunerea poleiului.

Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.