SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu, dar problema e cu ce. Ambasador în Israel: Au „opțiuni foarte limitate”

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu, dar problema e cu ce. FOTO: Pofimedia Images

Departamentul de Stat al SUA a ordonat luni plecarea obligatorie a personalului guvernamental american care nu este implicat în situații de urgență și a membrilor familiilor acestora din Iordania, Bahrain, Irak, Qatar și Kuweit, din cauza preocupărilor legate de securitate.

Departamentul de Stat a menționat că personalul din Iordania, Bahrain, Qatar și Kuweit se confruntă cu o amenințare continuă a atacurilor cu drone și rachete din partea Iranului, precum și cu perturbări semnificative ale zborurilor comerciale.

Departamentul avertizează, de asemenea, asupra riscului de atacuri teroriste în Iordania și Bahrain și menționează riscuri ridicate de violență și răpiri în Irak.

Plecarea obligatorie a personalului non-urgent din cele trei ambasade este prima de când SUA și Israelul au lansat operațiuni militare împotriva Iranului.

Acestea indică nivelul crescut al riscurilor de securitate în întreaga regiune, pe măsură ce Iranul ripostează și vizează în special facilitățile militare și diplomatice ale SUA.

Ambasada SUA din Arabia Saudită a fost lovită de două drone presupuse a fi iraniene în noaptea de marți, iar alte două au fost lovite „la sau în apropierea” complexului din Riad.

Ambasada SUA din Kuweit a fost, de asemenea, lovită. Mai multe ambasade americane din regiune au emis ordine pentru personal să stea la adăpost în zilele care au urmat începerii războiului - și i-au îndemnat pe cetățenii americani să facă același lucru.

Ordinele de plecare nu înseamnă că ambasadele se închid, deși Ambasada SUA din Kuweit a anunțat marți că se închide până la o nouă notificare.

Celelalte ambasade vor lăsa doar câțiva angajați cheie în fiecare dintre misiunile diplomatice, deoarece Departamentul de Stat îndeamnă cetățenii americani din Orientul Mijlociu să „plece acum” pe căi comerciale. Este puțin probabil ca majoritatea să poată pleca rapid, deoarece multe companii aeriene și-au suspendat zborurile în regiune. Guvernul SUA nu a început zboruri de evacuare pentru cetățenii americani.

Departamentul de Stat a transmis și lista țărilor din care cetățenii americani să plece „folosind călătoriile comerciale disponibile”: Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Cisiordania și Gaza, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite și Yemen. Însă numărul limitat de zboruri reprezintă o provocare pentru cei care încearcă să plece.

Peste 1.000 de zboruri fuseseră deja anulate până marți dimineață, adăugându-se miilor de zboruri internaționale anulate duminică și luni, potrivit datelor de la FlightAware.com.

Ambasadorul SUA în Israel: Americanii din Israel au „opțiuni foarte limitate” de a părăsi țara

Americanii din Israel au „opțiuni foarte limitate” de a pleca din țară, a declarat ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, avertizând că ambasada SUA „nu este în măsură în acest moment să evacueze sau să asiste direct americanii” să părăsească țara.

Într-o postare pe X, Huckabee a avertizat că ambasada SUA „nu este în măsură în acest moment să evacueze sau să asiste direct americanii să părăsească Israelul”.

Persoanelor care doresc să plece li se recomandă să ia un autobuz, operat de Ministerul Turismului din Israel, până la Taba, în Egipt - și să ia zboruri de acolo sau de la Cairo, a spus Huckabee.

El a adăugat că nu se recomandă plecarea prin Iordania, deoarece zborurile sunt puține și că, chiar și atunci când principalul aeroport al Israelului din Tel Aviv se va redeschide, „vor fi zboruri FOARTE limitate, cu prioritate pentru cei care au deja bilete de la El Al (compania aeriană)”.

Spațiul aerian deasupra Orientului Mijlociu rămâne închis sau cu o capacitate foarte limitată, deoarece țările vecine cu Iranul restricționează zborurile în și dinspre această zonă.

În afara regiunii, alte companii aeriene continuă să redirecționeze sau să anuleze zborurile care fuseseră programateîn apropierea zonei de conflict. Nu zbura nimic deasupra Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Irakului și Iordaniei, după cum arată hărțile site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Puține avioane au decolat din Emiratele Arabe Unite luni seară.

Canada, Marea Britanie și Australia, le-au recomandat cetățenilor lor să evite regiunea.