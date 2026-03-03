Claude devine cea mai descărcată aplicație din SUA, după ce utilizatorii renunță în masă la ChatGPT din cauza acordului cu Pentagonul

Aplicația Claude a urcat pe locul 1 în topul descărcărilor gratuite din App Store-ul american, pe fondul controversei declanșate la Washington după ce OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul Apărării, în timp ce rivalul Anthropic a fost marginalizat în urma unei dispute publice privind utilizarea modelelor sale de inteligență artificială în scopuri militare, potrivit Business Insider.

Acordul OpenAI i-a lăsat pe unii utilizatori fideli ChatGPT neliniștiți în legătură cu ambițiile OpenAI, provocând dezbateri online despre implicațiile etice - iar unii spunând că trec la rivalul său Claude.

Luni, Claude s-a clasat pe locul 1 printre cele mai descărcate aplicații gratuite din App Store-ul american al Apple. Claude se află, de asemenea, în fruntea clasamentului pentru aplicațiile de productivitate de top, unde primele patru aplicații sunt toate concurente în domeniul inteligenței artificiale: ChatGPT, Gemini de la Google și Grok de la xAI.

Un purtător de cuvânt al Anthropic a declarat: „Fiecare zi din săptămâna trecută a fost un record absolut pentru descărcări”. Startup-ul de inteligență artificială a spus că ascensiunea sa datează de la mult discutata sa reclamă de la Super Bowl, care a ironizat decizia OpenAI de a testa reclame pe ChatGPT.

„De la începutul anului, utilizatorii activi gratuit au crescut cu peste 60%, iar înscrierile zilnice s-au cvadruplat”, a scris purtătorul de cuvânt într-un e-mail către Business Insider. „Numărul de abonați plătiți ai lui Claude s-a dublat, de asemenea, în acest an în planurile Pro și Max.”

Chiar și cu această creștere, Anthropic mai are mult de parcurs pentru a egala ChatGPT, despre care OpenAI a declarat pe 27 februarie că are peste 900 de milioane de utilizatori activi săptămânali. CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și-a poziționat, de asemenea, compania pentru a se concentra mai mult pe piața întreprinderilor.

„Anulați ChatGPT” a devenit un refren comun online, în timp ce unii utilizatori au adoptat un ton mai personal, spunând că mișcarea lui Altman „a depășit limita”.

Acordul nu a polarizat însă toți utilizatorii de inteligență artificială.

Într-un fir de discuție Reddit, mai mulți comentatori au spus că vestea nu le afectează alegerea modelului de inteligență artificială, argumentând că colaborarea Anthropic cu Palantir ridică preocupări similare. În noiembrie 2024, Anthropic, Palantir și Amazon Web Services au încheiat un acord pentru a oferi agențiilor americane de informații și apărare acces la modelele Claude.

După ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că va desemna Anthropic drept „risc al lanțului de aprovizionare pentru securitatea națională”, Anthropic a declarat că va „contesta orice desemnare a riscului în lanțul de aprovizionare în instanță”.

În postarea sa de vineri, Altman a declarat că Departamentul Apărării a fost de acord cu două dintre principiile de siguranță ale OpenAI.

„Două dintre cele mai importante principii de siguranță ale noastre sunt interdicțiile privind supravegherea în masă internă și responsabilitatea umană pentru utilizarea forței, inclusiv pentru sistemele de arme autonome”, a scris Altman pe X. „DoW este de acord cu aceste principii, le reflectă în lege și politici și le includem în acordul nostru.”

Până sâmbătă după-amiază, OpenAI a publicat o descriere mai detaliată a contractului său cu Departamentul Apărării, inclusiv limbajul specific pe care l-a folosit în legătură cu utilizarea modelelor sale pentru supraveghere și arme autonome.

Sistemul de inteligență artificială nu va fi utilizat pentru monitorizarea nelimitată a informațiilor private ale persoanelor din SUA, în conformitate cu aceste autorități.

În timp ce unii utilizatori de chatbot au sugerat că totul este corect în afaceri, război și achiziții federale, alții au sugerat că poziția Pentagonului ar fi putut oferi Anthropic o victorie în relațiile publice.

Utilizatorul X, Tae Kim, a glumit că Hegseth ar putea avea nevoie de un nou titlu: „Secretar Hegseth, Șef Marketing Claude”.

