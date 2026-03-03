Xi convoacă primul Congres, după valul de epurări din armata chineză. Sunt așteptate decizii importante legate de invazia Taiwanului

Liderul chinez, Xi Jinping, la prezidiul Congresului Partidului Comunist Chinez, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Mii de delegați ai Partidului Comunist Chinez (PCC) sunt așteptați în aceste zile să sosească la Beijing în cadrul așa-numitei „Dublei Sesiuni” anuale - Congresul Național al Poporului și ședința Conferinței Comitetului Politic Consultativ al Poporului (CPCP - organul consultativ al PCC), informează The Guardian. La aceste „sesiuni” anuale, considerate cele mai importante evenimente politice ale țării, sunt așteptat a fi luate decizii importante economice dar și militare, în contextul unui val fără precedente de epurări în armata chineză.

„Vor fi două sesiuni extrem de pline”, a declarat pentru The Guardian Ruby Osman, consilier politic la Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală (Tony Blair Institute for Global Change).

Ședințele celor două principale organisme politice chineze coincid cu lansarea oficială a „cincinalului” - planul de dezvoltare și priorități economice ale Beijingului în perioada 2026-2030.

În „Cincinalul” 2026-2030, Xi își propune să aibă o armată capabilă să lanseze un atac reușit asupra Taiwanului în 2027 și să construiască o economie suficient de rezilientă, pentru a face față sancțiunilor economice în cazul unui astfel de scenariu.

China își propune astfel să poată produce intern cei mai avansați semiconductori, măsură care ar permite Beijingului să reziste celor mai dure sancțiuni impuse d e SUA în cazul unei invazii asupra Taiwanului.

După războiul civil chinez din prima jumătate a secolului XX, naționaliștii învinși s-au retras în Taiwan în 1949, menținând pretenția că reprezintă guvernul legitim al întregii Chine – poziție reflectată și astăzi în Constituția Taiwanului.

China comunistă nu a recunoscut niciodată Taiwanul și consideră această insulă drept o provincie separatistă. Oficial, Beijingul și-a propus reunificarea cu Taiwanul până în 2049, însă în ultima perioadă discursul și acțiunile par să se intensifice. Recent, autoritățile chineze au publicat un document care detaliază planurile de „reunificare”, la scurt timp după exerciții militare desfășurate în apropierea insulei.

Xi Jinping l-a înlăturat din funcție pe generalul cu cel mai înalt rang, Zhang Youxia, investigat pentru „încălcări grave ale disciplinei de partid și ale legii”, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din China. De asemenea, a fost înlăturat și Liu Zhenli, un alt general cheie, anchetat la rândul său,

Zhang Youxia este un colaborator de lungă durată al președintelui Xi Jinping , care este și liderul Partidului Comunist și al armatei . Zhang a servit în puternica Comisie Militară Centrală a Partidului Comunist, autoritatea supremă a forțelor armate chineze, din 2017. În 2022, Zhang a devenit generalul șef al comisiei.

Potrivit armatei, generalul Liu Zhenli, care conducea planificarea operațională și colectarea de informații în cadrul Comisiei Militare Centrale, este, de asemenea, investigat. Acest lucru îi lasă doar pe președintele Xi Jinping și pe Zhang Shengmin, care a fost numit chiar anul trecut, ca membri ai Comisiei Militare Centrale. Odată cu înlăturarea generalului Zhang Youxia, cinci membri ai comisiei, care era formată cândva din șapte membri, au fost demiși.