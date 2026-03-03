România, în fața testului tranziției energetice. Provocările din spatele țintei de 38% energie eoliană și fotovoltaică

Transformarea României într-un pol regional al energiei regenerabile este o provocare majoră pentru economia națională. Foto: Getty Images

Transformarea României într-un pol regional al energiei regenerabile, prin investiții, modernizarea cadrului de reglementare și integrarea reală în piața europeană este o provocare majoră pentru economia națională. Antena 3 CNN deschide un dialog real între decidenți și mediul de afaceri, într-un moment în care energia regenerabilă poate fi și un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României.

Conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine, va aduce astăzi răspuns și la întrebarea cât de scumpă, dar cât și de sigură, este energia pe care o vom consuma.

În deschiderea conferinței, jurnalistul și moderatorul evenimentului, Adrian Ursu, a subliniat amploarea temelor abordate și complexitatea subiectului tranziției energetice și al infrastructurii necesare:

„Încercăm să aflăm astăzi cât de pregătiți suntem pentru etapele următoare, pentru ce se întâmplă acum. O să aflăm asta de la ministrul energiei, domnul Bogdan Ivan, care va fi prezent în dezbaterea noastră, dar și ce are România ca angajamente asumate. Să nu uităm că avem un obiectiv, 38% din producția de energie să fie generată de eoliene și fotovoltaice. Ori pentru asta e nevoie de foarte multe. E nevoie, pe de o parte, de tot ce înseamnă partea de avizare, tot ce înseamnă partea de legislație, tot ce înseamnă partea de logistică.

Făcând lista de invitații pentru dezbaterea de astăzi, am constatat cât de multe teme sunt legate de acest subiect. Așa că va fi și ministrul agriculturii prezent aici, pentru că vorbim despre utilizarea, de pildă, a terenurilor cu destinație agricolă sau a celor degradate pentru producere de energie, vor fi reprezentanții Ministerului de Interne, ai Poliției Rutiere, pentru că transportul agabaritic e și el o problemă când cari o turbină uriașă pe șosele. O să încercăm să aflăm și de la Autoritatea Aeronautică cum e cu avizele pentru tot ce e înalt în țara asta, inclusiv turbinele, eolienele și așa mai departe.

Cu ANRE, Transelectrica, cu cei care fac reglementarea și transportul vom vorbi despre ce înseamnă rețelele, pentru că să nu uităm, nu e de ajuns să produci energia, trebuie să o și transporti. Și la noi știm că de multe ori asta e o problemă, fiindcă unele dintre investiții au fost amânate, altele sunt întârziate și e nevoie de destul de mulți bani pentru a face ca aceste rețele să fie funcționale și, nu în ultimul rând, să fim în stare ca, după ce producem energie verde, s-o și stocăm.

O să vorbim așadar și despre baterii și despre felul în care ele pot să ne ajute să plătim o factură mai mică, pentru că un preț fluctuant al energiei este cel care generează de obicei cele mai mari costuri și ne ustură când vine luna și factura. Multe răspunsuri o să primim astăzi. Puteți să adresați și dumneavoastră întrebări celor care sunt prezenți în dezbaterea noastră, urmărind dezbaterea în direct pe site-ul antena3.ro și pe pagina de Facebook”, a explicat Adrian Ursu.