Bulgaria tace în legătură cu avioanele militare americane ce decolează de la Sofia. Jurnalist: Până la 15 avioane SUA pe "Vasil Levski"

1 minut de citit Publicat la 11:18 03 Mar 2026 Modificat la 11:18 03 Mar 2026

Avion militar pregătit pentru zbor nocturn. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Autoritățile din Bulgaria nu au comentat încă filmările video recente care arată avioane militare americane decolând de pe aeroportul Vasil Levski din Sofia, scrie agenția bulgară Novinite.

Potrivit sursei citate, Ministerul bulgar al Apărării s-a limitat să comunice că prezența acestor avioane nu are legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Mai devreme în cursul zilei de marți, decolările aparatelor americane din capitala bulgară a fost semnalată pe rețelele sociale.

Cel puțin avioane zboruri militare americane au decolat marți de la Sofia

Cel puțin patru astfel de zboruri au fost raportate de internați, conform Novinite.

Relatările nu au fost confirmate, dar nici infirmate, de Serviciul de Control al Traficului Aerian și nici de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor.

Ambele instituții i-au redirecționat pe jurnaliști la Ministerului Apărării pentru clarificări.

Această din urmă instituție susține în continuare că aeronavele americane sunt staționate în Bulgaria exclusiv "în scopuri de antrenament", în cadrul măsurilor sporite de vigilență ale NATO pe flancul estic al alianței și nu sunt implicate în nicio operațiune de luptă.

Novinite notează că ministerul bulgar nu a dezvăluit numele exercițiului în care ar fi implicate avioanele SUA și nici nu a confirmat dacă personalul bulgar va participa.

Asta, deși în mod uzual această autoritate furnizează în mod uzual presei bulgare informații legate de manevrele militare comune.

Jurnalist bulgar: Până la 15 avioane americane pe aeroportul din Sofia

Fotografiile și filmările distribuite de agenția BGNES arată mai multe avioane americane pe aeroportul din Sofia, alături de camioane cisternă de alimentare.

Aviatorul și jurnalistul Alexander Bogoyavlenski a relatat pe rețelele de socializare că până la 15 avioane sunt prezente în prezent pe aeroportul Vasil Levski.

Oficial, prezența armatei americane este permisă până la sfârșitul lunii mai, anul curent.

Autoritățile bulgare nu au furnizat detalii suplimentare despre activitățile forțelor SUA în țară.