De la Iron Dome la apărarea cu laser: Tehnologia “SF” folosită de Israel pentru a respinge rachetele după atacul din Iran

Israelul a fost pionier în desfășurarea apărării aeriene cu laser la sol. FOTO: Hepta

Israelul ar fi început să folosească în luptă sisteme de apărare aeriană cu laser, marcând un pas important într-o tehnologie dezvoltată de decenii de Israel, SUA și alte state. După ani de teste, noile sisteme, integrate alături de Iron Dome, ar fi interceptat deja rachete și drone, oferind o soluție mai ieftină pentru contracararea amenințărilor precum dronele iraniene Shahed. Deși au încă limitări tehnice și rază scurtă de acțiune, laserele devin tot mai practice și ar putea schimba echilibrul apărării aeriene în conflictele moderne, potrivit The Jerusalem Post.

Luni dimineață, o serie de conturi de socializare au difuzat ceea ce credeau a fi un exemplu de lasere care interceptează rachete Hezbollah. Videoclipul arăta rachete lansate din Liban, iar multe dintre rachete păreau să explodeze la scurt timp după decolare. Videoclipul nu arăta lasere care interceptează rachete, dar interesul maselor pentru noua tehnologie este clar.

› Vezi galeria foto ‹

Israelul a fost pionier în desfășurarea apărării aeriene cu laser la sol. Dezvoltarea laserelor pentru utilizări militare a avut loc de zeci de ani. Israel, SUA și alte țări au lucrat la această tehnologie. Cu toate acestea, progresele recente în tehnologie au permis ca laserele să devină în sfârșit mai practice pentru utilizări militare.

Ceea ce înseamnă că acum se pot dezvolta lasere care pot fi ambalate într-o unitate relativ mică și mobilă. Laserele pot atinge, de asemenea, raze de acțiune de aproximativ zece kilometri. Laserele sunt ieftine de utilizat, ceea ce înseamnă că pot ajuta la reducerea costurilor utilizării unui număr mare de interceptoare de rachete pentru a elimina amenințări precum drona Shahed 136, relativ ieftină, fabricată în Iran. Cursa înarmării pentru sisteme ieftine este importantă. SUA investește, de asemenea, în drone de atac unidirecționale, similare cu Shahed. Laserele sunt o modalitate bună de a opri amenințările ieftine. Aceasta înseamnă că promisiunea laserelor a sosit acum; există încă multe limitări.

Israelul lucrează la lasere de ani de zile. În 2022, prim-ministrul Naftali Bennett a declarat: „Am finalizat cu succes o serie de teste asupra noului nostru sistem de apărare aeriană cu laser «Iron Beam». Poate suna a science fiction, dar este real.” La acea vreme, Rafael Advanced Defense Systems din Israel lucra la un sistem laser terestru care trebuia să funcționeze alături de sistemul de apărare aeriană Iron Dome.

Iron Dome este o parte a sistemelor de apărare aeriană pe mai multe niveluri ale Israelului. Funcționează ca sistem de apărare cu rază scurtă de acțiune, alături de David’s Sling și Arrow. Laserele sunt cu rază scurtă de acțiune. În același timp în care Israelul lucra la sistemul terestru, compania israeliană Elbit Systems lucra și la un sistem laser care ar putea fi utilizat din aer. Montarea unui laser pe un avion sau o dronă poate extinde considerabil capacitățile sistemului, deoarece acesta poate pluti deasupra unor zone și poate proiecta laserul din cer, mai degrabă decât de la sol.

Laserele lansate de la sol sunt împiedicate de obstacole precum terenul. Aceasta înseamnă că nu pot fi proiectate prin clădiri sau munți. Trebuie să poată vedea obiectul în care trag, deoarece laserul trebuie să poată lovi ținta pentru o perioadă de timp pentru a o arde și a distruge amenințarea.

Cum funcționează sistem de apărare aeriană cu laser "Iron Beam"

Aceasta înseamnă că apărarea laser este afectată de teren și de timp. De asemenea, sunt afectate de interferențele atmosferice, cum ar fi vremea rea sau praful de pe cer. Laserele sunt fascicule mici, iar dacă fasciculul este blocat de particulele de pe cer, atunci sunt mai puțin eficiente. Se poate atenua o parte din această problemă folosind numeroase lasere mici și alternându-le rapid pentru a se asigura că ajung la o țintă în mod constant. Cu toate acestea, problema generală rămâne aceeași și face ca laserele să fie diferite de rachete, care pot manevra în timp ce zboară.

În ultimii ani, sistemele de apărare aeriană cu laser ale Israelului au intrat în uz. Laserele au fost folosite pentru prima dată în timpul războiului pe mai multe fronturi al Israelului. În mai 2025, Ministerul Apărării din Israel a anunțat că laserele au „interceptat cu succes zeci de amenințări inamice”. Acest succes a fost urmat de dezvăluirea de către Rafael a unei variante a sistemului de apărare, cunoscută sub numele de Iron Beam 450, la expoziția de apărare DSEI din Marea Britanie. Iron Beam 450 este una dintre numeroasele variante ale sistemului realizate de Rafael. Iron Beam 450 este numit astfel după deschiderea de 450 de milimetri a sistemului.

Laserele dezvoltate de Israel au puteri diferite. Toate sunt lasere de înaltă energie. Acestea includ Lite Beam, care este un laser de 10 kW, în timp ce Iron Beam-M este un laser de 50 kW. Iron Beam-M, care, la fel ca Lite Beam, este mobil, poate fi montat pe un vehicul. Mult așteptatele sisteme de apărare cu laser au fost implementate împreună cu IDF la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Ministerul Apărării din Israel a menționat la acea vreme că „sistemul, care și-a dovedit eficacitatea într-o serie extinsă de teste împotriva diverselor amenințări și a interceptat cu succes rachete, mortiere și drone, va fi integrat în IAF și încorporat în rețeaua de apărare aeriană multistrat a Israelului ca o capacitate complementară sistemelor Iron Dome, David's Sling și Arrow”. Una dintre variantele sistemului se numește Or Eitan în ebraică.

Cu laserele în sfârșit în mâinile IDF și fiind implementate în număr mai mare, întrebarea despre viitorul lor poate fi acum cântărită. Laserele evocă un fel de viitor Star Wars. Cu toate acestea, spre deosebire de avioanele de luptă X-Wing din Star Wars și Steaua Morții, utilizarea reală a laserelor astăzi este încă foarte limitată.

Deși sistemele laser nu au atins momentul Star Wars X-Wing de a fi singurul sistem de care este nevoie, ele sunt cu siguranță pe cale să devină un sistem care ar putea transforma războiul în viitor. Laserele au și alte aplicații în război. Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, vor prolifera și modalitățile în care aceasta poate fi utilizată.

No longer a “Conspiracy Theory”



Israel just used a Directed Energy Weapon (DEWs)



“Israel used their high-powered laser weapon, the ‘Iron Beam’”



During Biden’s term the media worked relentlessly to Fact Check these weapons as conspiracy theoriespic.twitter.com/kvzuTGFIv8 — Wall Street Apes (@WallStreetApes) March 2, 2026