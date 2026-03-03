Sondaj: Partidul lui Nigel Farage e pe primul loc în Marea Britanie. Laburiștii și conservatorii, trimiși pe 3-4. Care e vestea bună

2 minute de citit Publicat la 13:07 03 Mar 2026 Modificat la 13:07 03 Mar 2026

Nigel Farage, liderul britanic al partidului de extremă dreapta „Reform UK”. FOTO: Getty Images

Un sondaj de opinie dat publicității marți confirmă cele mai negre temeri pentru cele două partide tradiționale din Regatul Unit care s-au alternat la putere de-a lungul deceniilor, scrie Agerpres, care citează EFE.

În noul studiu YouGov, Reform UK, partidul populist și antiimgrație, de extremă dreapta, condus de Nigel Farage, este pe primul loc în intențiile de vot, cu 23%.

Adevărata lovitură pentru partidele tradiționale vine odată cu ocupantul locului 2: pe această poziție nu sunt nici conservatorii, nici laburiștii, ci Verzii, cu 21%.

Cele două formațiuni menționate anterior își dispută locurile 3 și 4, având, fiecare, 16% în intențiile de vot.

Pe locul 5 se situează liberal-democrații, cu 14%.

Atât Reform UK cât și Verzii sunt în creștere față de consultarea anterioară YouGov, cea din urmă formațiune marcând un plus de patru puncte procentuale.

Britanicii s-au săturat de partidele tradiționale

Sondajul realizat duminică și luni pe un eșantion de 2.073 de participanți subliniază nemulțumirea larg răspândită față de cele două partide tradiționale care, împreună, atrag doar 32% din susținerea populației, în vreme ce Reform UK și Verzii însumează 44%, remarcă publicația The Times.

Deși uzura partidelor aflate la guvernare este un fenomen obișnuit, în acest caz șochează pierderea masivă de electorat înregistrată de laburiști.

Aceștia se află la putere de mai puțin de doi ani, după ce au câștigat alegerile într-un mod copleșitor în fața Partidului Conservator.

În linie cu declinul Partidului Laburist, popularitatea premierului Keir Starmer este în cădere liberă.

La alegerile regionale și municipale este anticipată o înfrângere catastrofală a laburiștilor și conservatorilor

Următorul test electoral important în Marea Britanie este programat în luna mai, anul curent.

Atunci au loc alegeri municipale în Marea Britanie. De asemenea, sunt organizate alegeri regionale pentru parlamentele Scoției și Țării Galilor.

Toate sondajele realizate în perspectiva acestor runde electorale prognozează rezultate catastrofale pentru Partidul Laburist și pentru Partidul Conservator.

În prezent, atât Reform UK, cât și Verzii au o reprezentare aproape simbolică în Camera Comunelor: opt, respectiv cinci mandate dintr-un total de 650.

Prin comparație, laburiștii au 404, iar conservatorii, 116.

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în Marea Britanie, niciun partid n-ar putea forma singur guvernul

Următoarele alegeri la termen pentru Parlamentul de la Londra ar urma să aibă loc în iulie 2029.

Cu scorurile din prezent, Reform UK (23%) și Verzii (21%) nu pot forma un guvern.

Afirmația este cel puțin la fel de adevărată și pentru celelalte formațiuni.

Însă, dacă extremiștii lui Nigel Farage, figură polită proeminentă de la Brexit încoace, și cei din Partidul Verde își mențin tendința de a atrage noi părți din electorat, nu poate fi exclus un cutremur în sistemul politic considerat printre cele mai stabile din lume, remarcă presa internațională.