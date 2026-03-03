Deghizat într-o bătrână de 71 de ani. Cum plănuia un tânăr ucrainean să treacă ilegal frontiera în Republica Moldova

Ucraineanul a sosit la punctul de control într-o mașină cu pasageri. FOTO: Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei

Un ucrainean în vârstă de 30 de ani a încercat să scape de mobilizare trecând ilegal frontiera în Republica Moldova, deghizat într-o femeie în vârstă de 71 de ani, potrivit Pravda.

Potrivit Serviciului de Frontieră de Stat din Ucraina, acesta purta haine și batic și figura în documente ca fiind născut în 1954, însă polițiștii de frontieră au descoperit în timpul controlului că este vorba despre un bărbat care încerca să evite restricțiile de ieșire din țară pentru persoanele care sunt apte pentru serviciul militar.

Ucraineanul a sosit la punctul de control într-o mașină cu pasageri. În timpul controlului pașapoartelor, polițiștii de frontieră au devenit suspicioși când au verificat documentele unei femei care ar fi fost născută în 1954. Această era înfășurată într-un batic și a evitat contactul cu forțele de ordine. Șoferul a răspuns în numele ei, susținând că este o cunoștință.

Pentru a-i stabil identitatea, polițiștii de frontieră i-au cerut să-și scoată batista. S-a dovedit că era un bărbat de 30 de ani, purtând haine de femeie.

Împotriva bărbatului a fost întocmit un proces-verbal privind o contravenție administrativă în temeiul articolului 204 din Codul Ucrainei privind contravențiile administrative, „Trecerea ilegală sau tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat a Ucrainei”.

Poliția Națională a fost informată despre prezența indiciilor unei infracțiuni în temeiul articolului 332 din Codul penal al Ucrainei, „Transportul ilegal de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei”.