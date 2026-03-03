Fiul cel mare al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Maddox, a renunţat şi el la numele de familie al tatălui său

Maddox, în vârstă de 24 de ani, primul copil al Angelinei Jolie şi al lui Brad Pitt a renunţat şi el la numele de familie al tatălui său. Sursa foto: Getty Images

Maddox, în vârstă de 24 de ani, primul copil al Angelinei Jolie şi al lui Brad Pitt a renunţat şi el la numele de familie al tatălui său şi preferă să îl folosească pe cel al mamei.

În realitate, această decizie datează din septembrie anul trecut, deoarece în informaţiile de prezentare furnizate presei pentru avanpremiera filmului „ Couture ” de la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, tânărul apărea ca asistent de regie, dar sub numele de Maddox Jolie . Adică, doar cu numele de familie al mamei sale, Angelina , și fără cel al tatălui său, Brad Pitt. După cum relatează revista „People”, preluată de Corriere della Sera, în septembrie 2025 , schimbarea de nume a fost trecută sub tăcere, în timp ce acum, când filmul lui Alice Winocour, care povestește despre Maxine Walker , o regizoare americană care este diagnosticată cu cancer la sân în timp ce se află în Franța pentru a filma un videoclip în timpul Săptămânii Modei, a ajuns în cinematografele franceze, lipsa unei referințe paterne în numele de familie al lui Maddox a atras atenția chiar în momentul în care se derula genericul de final, iar ştirea a ajuns pe prima pagină a ziarelor.

Mai ales în condiţiile în care acesta este al patrulea copil al fostului cuplu de aur de la Hollywood care ia această decizie, deși trebuie amintit că primul născut, adoptat în 2002 de Jolie și patru ani mai târziu de actor, a fost primul care și-a renegat tatăl imediat după despărțirea părinților. Atunci se pare că i-ar fi spus judecătorului: „adevărul este că tatăl meu, Brad Pitt, a fost violent, a băut prea mult, m-a insultat și m-a bătut. Nu mai vreau să-l văd sau să aud de el și nici măcar nu-i mai vreau numele de familie ”. Deși până la filmul din 2024 „ Maria ” (cu mama Angelina în rolul Mariei Callas și el ca asistent de producție) Maddox a păstrat întotdeauna numele de familie dublu Jolie-Pitt.

Prima care s-a distanțat oficial de Brad Pitt a fost Zahara care, la ceremonia de intrare în frăţia Alpha Kappa Alpha (AKA) de la Spelman College în noiembrie 2023 , s-a prezentat drept „ Zahara Marley Jolie ”. Sora ei, Vivienne, i-a urmat exemplul , apărând în mai 2024 pe afișul musicalului „ The Outsiders ”, unde a lucrat alături de mama lor, folosind doar numele de familie al mamei sale , în timp ce sora ei, Shiloh, a așteptat până la vârsta de 18 ani, pe 27 mai 2024 , pentru a începe procesul de renunțare legală la numele de familie Pitt, obținând undă verde în august același an.

Acum rămâne de văzut ce va face Pax, în vârstă de 22 de ani, care, de fapt, într-o postare din 2020 , preluată din Stories-urile unui profil de Instagram atribuibil lui și recuperată în noiembrie 2023 , și-a numit tatăl „ un idiot de talie mondială, o persoană teribilă și josnică ”. Knox , geamănul lui Vivienne este deocamdată, singurul care nu a luat niciodată poziție pro sau contra lui Brad Pitt.