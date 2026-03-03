Șeful NATO spune că există sprijin larg în Europa pentru loviturile în Iran: "Acum, că Ali Khamenei nu mai este, ne simțim mai bine"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Profimedia Images

Loviturile lansate de Statele Unite şi Israel contra Iranului beneficiază de un ''sprijin larg'' în Europa, a spus marţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform Agerpres, care citează AFP.

''Am perceput clar că eliminarea capacităţii nucleare, neutralizarea capacităţii rachetelor balistice, precum şi dispariţia lui Ali Khamenei sunt aplaudate de numeroşi colegi de-ai mei din interiorul NATO'', a spus Rutte, aflat într-o vizită în citala Macedoniei de Nord, Skopje.

''Alianţa Nord-Atlantică nu este implicată dar cred că ne simţim, cu toții, mai bine acum că el (Ali Khamenei) este mort şi capacităţile nucleare şi balistice ale Iranului sunt lovite şi reduse treptat (...)

Știm că Iranul, ca exportator de haos, este responsabil, de zeci de ani, de atacuri teroriste și tentative de asasinat. Vă pot spune din experiența țării mele, unde membrii din diaspora iraniană au fost amenințați de regimul de la Teheran'', a adăugat el.

NATO a anunțat că modifică poziționarea forțelor sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Duminică, în a doua zi a războiului din Orientul Mijlociu, NATO a anunţat că va ajusta poziţionarea forţelor sale, pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre în faţa ''ameninţărilor potenţiale precum rachetele balistice şi dronele provenind din Iran ori din alte regiuni''.

Sâmbătă, Israelul şi SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului, în urma căruia a fost ucis liderul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

Teheranul a ripostat cu rachete balistice, de croazieră și cu drone contra Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor nucleare ale regimului de la Teheran.