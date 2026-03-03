Trump: "Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit"

1 minut de citit Publicat la 08:34 03 Mar 2026 Modificat la 08:34 03 Mar 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a avertizat marți dimineață că țara sa are o "rezervă nelimitată" de arme și că războaie precum cel declanșat în din Orientul Mijlociu pot fi purtate "la nesfârșit".

"Stocurile de muniții de rază medie și superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari și mai bune. Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de aceste arme. Războaiele pot fi purtate la nesfârșit și cu succes folosind doar aceste stocuri (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!)", a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a subliniat însă că rezervele de arme "avansate" încă nu sunt la nivelul pe care și l-ar dori și l-a învinovățit pe predecesorul său, democratul Joe Biden, pentru că a dat astfel de arme gratuit Ucrainei.

"Somnorosul Joe Biden (...) a irosit timpul și banii țării noastre OFERIND totul lui Zelenski (...) și, deși i-a dat o mare parte din armele avansate (GRATUIT), nu s-a obosit să le înlocuiască", a susținut Trump.

Republicanul a adăugat că a "reconstruit" armata în timpul primului său mandat și a afirmat că va continua să facă acest lucru.

"Statele Unite sunt bine aprovizionate și pregătite să CÂșTIGE, MAJOR", a încheiat președintele SUA.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a patra zi. Iranul a lovit ambasada SUA din Riad

Mesajul său matinal vine pe fondul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu, declanșat sâmbătă dimineața, când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul, ucigându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Răspunsul Iranului a venit sub forma contraatacurilor cu rachete balistice, de croazieră și drone asupra Israelului și a bazelor militare americane din țări din regiune, între care Kuweit, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Cel puțin șase militari americani au murit de când a fost lansată operațiunea împotriva Iranului.

Marți dimineață, ambasada SUA la Riad, în Arabia Saudită, a fost lovită de drone, fără a fi raportate imediat victime.