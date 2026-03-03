Iranul a lovit centrele de date ale companiei lui Jeff Bezos. Serviciile au fost perturbate, sunt avarii structurale

Războiul din Orientul Mijlociu a lovit și centrele de date ale companiei lui Jeff Bezos. Foto: Hepta / Profimedia Images

Amazon, compania multimilardarului Jeff Bezos, a anunțat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu au fost avariate de atacuri cu drone în urma războiului din regiune, relatează presa internațională.

Două instalații din Emiratele Arabe Unite au suferit lovituri directe, în timp ce o a treia instalație, din Bahrain, a fost avariată de un atac cu drone „în imediata apropiere”, a precizat compania.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale și au perturbat furnizarea de energie către infrastructura noastră. În unele cazuri, au fost necesare activități de stingere a incendiilor, care au provocat daune suplimentare din cauza apei. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile locale și punem pe primul loc siguranța personalului nostru în cadrul eforturilor de recuperare”, a adăugat Amazon.

Potrivit comunicatului oficial, avariile la infrastructură au perturbat mai multe servicii AWS, inclusiv EC2 (serviciul de computere virtuale, cloud computing, n.r.), stocarea în cloud S3 și oferta de baze de date DynamoDB.

Amazon recomandă clienților care rulează sarcini pe centrele din Orientul Mijlociu să ia în calcul migrarea către alte regiuni

„Conflictul continuu din regiune înseamnă că mediul operațional (...) Orientul Mijlociu rămâne imprevizibil. Ne așteptăm ca recuperarea să fie prelungită, având în vedere natura daunelor fizice implicate.

Recomandăm clienților cu sarcini de lucru care rulează în Orientul Mijlociu să ia în considerare măsuri de backup la date și, eventual, migrarea sarcinilor de lucru către regiuni AWS alternative”, a avertizat compania.

Evoluțiile vin în timp ce Iranul răspunde la operațiunile americane și israeliene prin lansarea de rachete asupra altor țări din regiune unde se află baze ale SUA.

Business Insider a relatat, luni, că în capitala Emiratelor, Abu Dhabi, activitatea de comerț electronic și livrările Amazon s-au oprit.

Care sunt centre Amazon care au suferit avarii în urma războiului

Potrivit sursei citate, care a consultat documente interne ale Amazon, compania evacuat personalul și a închis accesul la cel puțin unul dintre centrele de date după daune structurale și avarii în urma stingerii incendiilor, ca efect al atacurilor din ultimele zile.

Centrul de date este cunoscut sub numele de DXB62.

Un al doilea centru de date AWS, numit DXB61, s-a închis duminică după „un impact indirect”, conform documentelor companiei.

Aici, a izbucnit un incendiu, care a fost stins, iar accesul la fața locului nu a fost posibil până la aprobarea autorităților guvernamentale.

Un al treilea amplasament, DXB60, a suferit o pană de rețea, după un impact localizat.

Amazon Web Services (AWS) este principalul furnizor mondial de servicii cloud (stocare de date accesibile de la distanţă). Această reţea globală de servere, baze de date şi software conectate a devenit coloana vertebrală a informaticii globale, pe care se bazează o mare parte a economiei şi a serviciilor de zi cu zi.

AWS a deţinut 30% din cota de piaţă cloud în al doilea trimestru al anului 2025, urmată de Microsoft Azure (20%) şi Google Cloud (13%), conform Synergy Research Group.