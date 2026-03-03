Alexandru Nazare, despre recesiunea tehnică: "România nu e în criză, ci schimbă modelul bazat pe consum”

Alexandru Nazare a subliniat că, în ultimele două decenii, România a realizat o convergență remarcabilă a veniturilor / Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la o dezbatere desfășurată la Guvern că recesiunea tehnică nu indică în cazul României o criză economică, ci o tranziție de la un model bazat pe consum, la un model de creștere bazat pe productivitate.

Alexandru Nazare a subliniat că, în ultimele două decenii, România a realizat o convergență remarcabilă a veniturilor după integrarea europeană. Dar acest progres a fost însoțit de dezechilibre macroeconomice.

“Trecerea de la categoria de venit mediu la venit ridicat nu este nici automată, nici garantată. Știu că ritmul de creștere de 0,6% înregistrat în 2025 și recesiunea tehnică din a doua parte a anului au ridicat semne legitime de întrebare, însă o spun cât se poate de hotărât: ceea ce traversează România astăzi nu este o criză, este consecința anticipată și aș spune necesară a unei schimbări deliberate de paradigmă. Prea mult timp modelul nostru de creștere s-a bazat pe consum, alimentat de deficite externe tot mai mari. Acest model fiscal a fost iluzia prosperității, erodând fundamentele noastre economice. Am ales să corectăm această direcție, iar corectarea vine cu costuri de tranziție”, a spus Nazare la dezbaterea ”România: creștere economică bazată pe competitivitate”.

Alexandru Nazare a spus că creșterea economică nu mai poate fi cumpărată cu deficit. Aceasta trebuie câștigată prin productivitate:

“La sfârșitul anului 2025, deficitul bugetar cash a coborât la 7,7% din PIB, semnificativ sub ținta de 8,4%. Aceasta reprezintă o ajustare de 1,6% față de situația din 2024. Am redus cheltuielile de personal cu 0,6% din PIB, protejând investițiile publice. Nu am sacrificat viitorul pentru a gestiona prezentul”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că o reducere suplimentară a deficitului la 6,2% din PIB până la sfârșitul acestui an este realizabilă cu traiectorie clară sub 3% pe termen mediu.

Potrivit lui Nazare, consolidarea fiscală este un mijloc nu un scop în sine, pentru realizarea tranziției de la cerere bazată pe deficit către competitivitatea bzată pe producție.

În acest sens, Alexandru Nazare a prezentat pachetul de relansare economică pentru care anvelopa totală până în 2032 se ridică la 5 miliarde de euro. “Banii vor fi canalizați către scheme de susținere în șapte sectoare prioritare, printre care se numără: materii critice, noi tehnologii, apărare, cercetare și cercetare”.

“Strategia noastră se bazează pe trei priorități: prioritizarea investițiilor în fața cheltuielilor curente și de consum, maximizarea absorbției și impactului fondurilor europene, reforme structurale care să facă piețele mai competitive și economia mai rezistentă la șocuri”, a spus Alexandru Nazare.