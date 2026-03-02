Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record

Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul;Foto: Getty Images

Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, notează Agerpres.

Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea după deschiderea pieţei bursiere din SUA.

Tensiunile geopolitice extinse şi agitaţia provocată de preşedintele Donald Trump în relaţiile internaţionale şi în comerţ au dus la majorarea preţului aurului, o tendinţă sprijinită şi de achiziţiile masive ale băncilor centrale şi de temerile investitorilor privind inflaţia şi fluctuaţiile valutare. Aversiunea faţă de risc a dus luni la scăderi semnificative pe pieţele bursiere globale. Şi titlurile de stat americane au scăzut, pe fondul temerilor privind impactul preţurilor mai ridicate ale petrolului şi a majorării cheltuielilor guvernamentale.

Investitorii s-au îndreptat şi anul trecut către valori de refugiu, în urma turbulenţelor comerciale globale provocate de taxele vamale americane, cotaţia metalului galben a crescut cu aproape 46% în 2025.

"Aurul ar urma să beneficieze de pe urma instabilităţii geopolitice, a aversiunii faţă de risc şi a temerilor privind inflaţia, pe fondul creşterii semnificative a costurilor cu energia", susţin analiştii de la TD Securities.

Când a fost cel mai scump, în 2026

Până acum în acest an cotaţia aurului a urcat cu aproximativ 25%, iar la finalul lunii ianuarie a depăşit 5.595 dolari pe uncie.

SUA şi Israelul au lansat sâmbătă loviturile aeriene asupra Iranului, care a ripostat, lansând atacuri în Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite (EAU), o arteră critică în comerţul global cu aur.

EAU livrează aur cumpărătorilor din China şi India şi este un canal pentru livrările din Londra, cel mai important centru mondial pentru tranzacţionarea aurului. Emiratele Arabe Unite şi-au închis parţial spaţiul aerian şi au suspendat zborurile din Dubai.

Un trader a explicat luni că a încercat să redirecţioneze transporturile de aur care erau programate să tranziteze prin Dubai către destinaţia lor finală. În mod obişnuit aurul este transportat de aeronave ale companiilor aeriene pe ruta Londra-Dubai.

Deşi perturbările sunt doar temporare, o îngheţare pe termen mai lung a zborurilor din EAU ar reprezenta o dificultate mai serioasă pentru disponibilitatea metalului galben pentru traderii din India şi alte pieţe din Asia.

Cotaţia barilului de ţiţei a înregistrat luni dimineaţa cea mai mare creştere din ultimii patru ani, pe fondul temerilor privind perturbarea aprovizionării cu petrol.